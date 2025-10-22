وزیر ورزش و جوانان به همراه رییس و دبیر کل کمیته ملی المپیک با حضور در هتل محل اقامت کادر سرپرستی کاروان ورزشی ایران در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان، از نزدیک روند فعالیت‌های مدیریتی کاروان را مورد بررسی قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران به همراه محمود خسروی‌وفا، رئیس کمیته ملی المپیک، دکتر مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک در جمع مسئولان کاروان «سفیران امید» حضور یافت و ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده گفت: «با مدیریت خوبی که از سوی تیم باتجربه کاروان صورت گرفته و هماهنگی‌هایی که پیش از این انجام شده است و با توجه به پیگیری‌هایی که داشتم، خدا را شکر دغدغه‌ای وجود ندارد و شرایط مهیاست تا ورزشکاران جوان کشورمان در میدان مسابقه نتایج خوب و درخشانی را به ثبت برسانند.»

دکتر دنیا‌مالی با تأکید بر اهمیت توجه به رده‌های سنی پایه اظهار داشت: «ورزشکاران کاروان سفیران امید می‌توانند به نسل پرافتخاری در بازی‌های آسیایی ۲۰۳۰ دوحه تبدیل شوند و در المپیک‌های آینده مدال‌آوران شایسته ورزش ایران باشند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود، نتایج بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن را از اهداف مهم ورزش کشور برشمرد و توضیح داد: «در سه دوره گذشته که تعداد مدال‌های طلای کاروان ورزشی ایران روی ۲۰ و ۲۱ نشان زرین بوده، اکنون درصددیم رکورد طلا‌های ایران با عبور از این مرز شکسته شود. با توجه به نقاط قوت و ظرفیت ورزش ایران، این هدف تحقق‌یافتنی است.»

وزیر ورزش و جوانان همچنین اهمیت بازخورد دو رویداد بحرین و ریاض را برای آینده ورزش کشور یادآور شد و تأکید کرد: «پس از این رقابت‌ها، باید با استمرار در برنامه‌های اخیر و تحلیل‌های دقیق و منطقی از وضعیت موجود، مسیر دستیابی به نتایج درخشان در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا و المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را دنبال کنیم.»

در ادامه، محمود خسروی‌وفا رئیس کمیته ملی المپیک نیز با قدردانی از زحمات صورت‌گرفته برای حضور کاروان ورزشی ایران در این دوره از مسابقات، ابراز امیدواری کرد ورزشکاران کشورمان در فضایی آرام و همراه با همدلی، رقابت‌های موفقی را پشت سر بگذارند.

در ابتدای این نشست، علیرضا پاکدل، سرپرست کاروان سفیران امید، گزارشی از روند برنامه‌های کادر سرپرستی ارائه کرد و ضمن قدردانی از حمایت‌های دکتر دنیا‌مالی گفت: «حمایت‌های وزیر ورزش و جوانان جای هیچ بهانه‌ای باقی نگذاشته و مسیر پیشرفت ورزش کشور در ابعاد مختلف هموار شده است.»

او سیاست‌گذاری دکتر دنیا‌مالی و محمود خسروی‌وفا برای حضور ایران در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان را اقدامی دوراندیشانه دانست و تصریح کرد: «اطمینان دارم این نسل از ورزش ایران به نخبگان آینده تبدیل خواهند شد و برای کشور افتخار می‌آفرینند.»

پاکدل در پایان با اشاره به حضور پرشکوه کاروان ایران در مراسم اهتزاز پرچم، افزود: «سلام نظامی ورزشکاران و همخوانی سرود ملی کشورمان، جلوه‌ای باشکوه به مراسم داد و توجه همگان را به خود جلب کرد.»

در این نشست دکتر سید مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، محمدحسن تقی‌زاده مدیرکل امور بین‌الملل وزارت ورزش و جوانان و اعضای کادر سرپرستی به همراه دو پرچمدار کاروان ورزشی کشورمان حضور داشتند.

برچسب ها: کمیته ملی المپیک ، بازی‌های آسیایی
خبرهای مرتبط
بازی‌های آسیایی جوانان؛
حریفان مرحله دوم تیم‌های والیبال ایران مشخص شدند
حضور خسروی‌وفا در نشست هیات اجرایی شورای المپیک آسیا
بازی‌های آسیایی جوانان؛
تیم هندبال پسران ایران از سد چین عبور کرد
حضور یک روزه‌ وزیر ورزش در بازی‌های آسیایی جوانان؛
دنیامالی وارد بحرین شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقلال ۲ - ۰ الوحدات/ ساپینتو در آسیا هم به ساحل آرامش رسید
ایمان محمدی قهرمان کشتی فرنگی امید‌های جهان شد/ محسن نژاد به مدال برنز رسید
دنیامالی: ایران می تواند میزبانی درخور برای بازی های کشورهای اسلامی باشد
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ عباس‌پور راهی نیمه‌نهایی شد
انقلاب در تکواندو: ضربه ۶ امتیازی کلید می‌خورد
پسران کبدی ایران فینالیست شدند + عکس و فیلم
حریفان مرحله دوم تیم‌های والیبال ایران مشخص شدند
شمشیربازی زیر ۲۳ سال آسیا؛ رقیبان سابریست‌های کشورمان مشخص شدند
لیست تیم ملی هندبال برای تورنمنت تونس اعلام شد
اورسجی: از عملکرد دختران و پسران کبدی راضی هستم 
آخرین اخبار
بیاتی نیا: استقلال نحوه بازی‌اش را به حریف خود دیکته کرد/ حضور ساپینتو در کنار خط موثر است
تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران قهرمان جهان شد
تشویق بی امان کاروان فلسطین در مراسم رژه افتتاحیه بازی‌های آسیایی جوانان + فیلم
سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ افتتاح شد + عکس و فیلم
سرمربی الوحدات: ما سزاوار باخت بودیم
ساپینتو: این همان استقلالی است که ما می‌خواهیم
ایمان محمدی قهرمان کشتی فرنگی امید‌های جهان شد/ محسن نژاد به مدال برنز رسید
استقلال ۲ - ۰ الوحدات/ ساپینتو در آسیا هم به ساحل آرامش رسید
لیست تیم ملی هندبال برای تورنمنت تونس اعلام شد
دنیامالی: خبرنگاران ورزشی روایتگران افتخارات ملی‌ هستند
شمشیربازی زیر ۲۳ سال آسیا؛ رقیبان سابریست‌های کشورمان مشخص شدند
دنیامالی: در دوماه آینده ورزشکاران ایران موفقیت‌های زیادی را خواهند داشت + فیلم
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ عباس‌پور راهی نیمه‌نهایی شد
اورسجی: از عملکرد دختران و پسران کبدی راضی هستم 
دنیامالی: ایران می تواند میزبانی درخور برای بازی های کشورهای اسلامی باشد
پسران کبدی ایران فینالیست شدند + عکس و فیلم
انقلاب در تکواندو: ضربه ۶ امتیازی کلید می‌خورد
حریفان مرحله دوم تیم‌های والیبال ایران مشخص شدند
تأکید دنیامالی بر عبور کاروان ایران از رکورد طلای بازی‌های آسیایی
شانس یک طلا و ۲ برنز کشتی فرنگی ایران در ۴ وزن دوم/ شکست مهمدی در دور نخست
کواچ در میان مربیان نخبه لیگ قهرمانان اروپا
انتقاد دختران ملی‌پوش از شرایط رویینگ: به دادمان برسید
حضور خسروی‌وفا در نشست هیات اجرایی شورای المپیک آسیا
پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی همکار علمی استراتژیک نمایشگاه اسپورتکس ۲۰۲۵
کاوه رضایی استقلال را ۱۰ میلیارد تومان محکوم کرد
رقابت‌های استعداد‌های برتر اسکیت اینلاین فری استایل پسران در لرستان
قول یوکرش به هواداران آرسنال
عطایی: صابر کاظمی را همه دوست دارند؛ شایعه‌سازی درباره او جوانمردانه نیست
کشتی‌گیر سنگین وزن مازندرانی قهرمان جهان شد
اعلام اسامی داوران هفته دهم لیگ دسته یک