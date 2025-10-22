دادستان تهران اعلام کرد: طی هفت ماه گذشته بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان ارز‌های حاصل از صادرات به بیت‌المال بازگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی، دادستان تهران در نشست بررسی مشکلات اجرایی و قضائی مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام کرد: با شکایت بانک‌های عامل، مجموعاً ۱۵۵ شکایت در حوزه رفع تعهدات ارزی مطرح شد که در حال حاضر ۶۳ فقره از این شکایات، جاری است که در ۵۴ فقره منجر به بازگشت ارز و صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب گردید؛ چرا که سیاست، بر بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات است.

وی در ادامه عنوان کرد: ۱۵ فقره از شکایت‌های مورد اشاره نیز منتهی به صدور قرار جلب دادرسی شده و ۲۳ فقره نیز منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت شده است.

صالحی در ادامه از اعاده بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان از ارز‌های حاصل از صادرات به بیت‌المال با اقدامات دادستانی در هفت ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد و گفت: همچنین در حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان از ارز‌های حاصل از صادرات به کشور با پیگیری‌های دادستانی در سال گذشته بازگردانده شد. همچنین از اشخاصی که دارای تعهدات ارزی با ارقام بالا بودند که رفع نشده بود دعوت به‌عمل آمد و برای آنها ضرب الاجل تعیین شد تا نسبت به رفع تعهد اقدام کنند.

برچسب ها: دادستان تهران ، ارز صادراتی
