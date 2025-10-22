تاسیس ۵۰ خانه مستقل برای فرزندان بهزیستی در دستورکار قرار گرفت

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدحسن موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در جلسه اعضای هیأت مدیره کانون کشوری شبه خانواده با موضوع بررسی مسائل و مشکلات این مراکز به مشکل مسکن مراکز، پیگیری و مکاتبه با سازمان مسکن و شهرسازی و طرح تفصیلی شهر‌ها برای جانمایی و پیش بینی مراکز حمایتی فرزندان بهزیستی اشاره کرد و گفت: همه حوزه‌های سازمان بهزیستی باید برای هم‌اندیشی درباره مراکز شبه خانواده، بسیج شوند.

وی تاکید کرد: اقدامات صورت گرفته و گزارش‌های تحلیلی مختلف در زمینه مراکز شبه خانواده باید برای دفاع از عملکرد مراکز و پیگیری امور، آماده شود.

به گفته موسوی چلک، مشکلاتی مانند چالش‌های اقتصادی در آینده برای مراکز شبه خانواده تهدید‌هایی به همراه خواه داشت.

وی با اشاره به احتمال تعطیلی مراکز شبه خانواده و از دست دادن سرمایه اجتماعی، پیشنهاد داد تا برای برون رفت از این مشکلات در این زمینه اقدامات حمایتی لازم انجام شود.

براساس این گزارش، این جلسه با هدف هم افزایی و طرح مسائل و مشکلات مراکز نکهداری شبانه روزی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست و در نهایت تلاش در راستای ارتقای وضعیت مراقبتی و پرورشی کودکان، برگزار شد.

در این جلسه مسائل و مشکلات مختلف مراکز نگهداری شبانه روزی حوزه شبه خانواده مانند نحوه و نوع نظارت کارشناسان سایر حوزه از مراکز، مشکلات اقتصادی و کاهش جلب مشارکت‌های مردمی، ضرورت برگزاری آموزش موسسات جدید برای شروع فعالیت، مشکل تامین مسکن همچنین پیشنهاد نظارت صنفی علاوه بر نظارت‌های تخصصی و حوزه‌های نظارتی و تقویت نیروی انسانی مراکز نگهداری شبانه روزی مطرح شد.

منبع: سازمان بهزیستی