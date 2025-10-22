باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله مقدماتی مسابقات والیبال بازی‌های آسیایی جوانان ۲۷ تا ۲۹ مهرماه در بحرین پیگیری شد و تیم‌های زیر ۱۸ سال دختر و پسر ایران با دو برد متوالی و ۶ امتیاز به عنوان صدرنشین گروه به جمع هشت تیم برتر این بازی‌ها صعود کردند.

مرحله دوم مسابقات والیبال این بازی‌ها برای هشت تیم برتر در دو گروه پیگیری خواهد شد و هر تیم دو مسابقه انجام می‌دهد و یک نتیجه حریف مرحله مقدماتی نیز در جدول محسوب می‌شود و چهار تیم سوم مرحله گروهی نیز برای رتبه‌های نهم تا دوازدهم به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

گروه بندی مرحله دوم مسابقات والیبال بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵

پسران:

گروه E: پاکستان، ازبکستان، مغولستان و عربستان سعودی

گروه F: ایران، تایلند، چین و اندونزی

۹ تا ۱۲: بحرین، قزاقستان، چین تایپه و قطر

دختران:

گروه E: ایران، قطر، اندونزی و چین تایپه

گروه F: چین، هنک کنگ، تایلند و فیلیپین

۹ تا ۱۲: اردن، کره جنوبی، بحرین و قزاقستان

برنامه تیم‌های ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختر و پسر ایران در مرحله دوم به وقت تهران قرار زیر است:

پنجشنبه یکم آبان

دختران: ساعت ۱۲؛ ایران – چین تایپه

پسران: ساعت ۱۷؛ ایران – تایلند

جمعه دوم آبان

دختران: ساعت ۱۴:۳۰؛ ایران – اندونزی

پسران: ساعت ۱۹:۳۰؛ ایران – اندونزی