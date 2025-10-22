تیم‌های والیبال زیر ۱۸ سال دختر و پسر ایران با صدرنشینی در مرحله مقدماتی به جمع هشت تیم برتر بازی‌های آسیایی جوانان صعود کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله مقدماتی مسابقات والیبال بازی‌های آسیایی جوانان ۲۷ تا ۲۹ مهرماه در بحرین پیگیری شد و تیم‌های زیر ۱۸ سال دختر و پسر ایران با دو برد متوالی و ۶ امتیاز به عنوان صدرنشین گروه به جمع هشت تیم برتر این بازی‌ها صعود کردند.

مرحله دوم مسابقات والیبال این بازی‌ها برای هشت تیم برتر در دو گروه پیگیری خواهد شد و هر تیم دو مسابقه انجام می‌دهد و یک نتیجه حریف مرحله مقدماتی نیز در جدول محسوب می‌شود و چهار تیم سوم مرحله گروهی نیز برای رتبه‌های نهم تا دوازدهم به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

گروه بندی مرحله دوم مسابقات والیبال بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵

پسران:

گروه E: پاکستان، ازبکستان، مغولستان و عربستان سعودی

گروه F: ایران، تایلند، چین و اندونزی

۹ تا ۱۲: بحرین، قزاقستان، چین تایپه و قطر

دختران:

گروه E: ایران، قطر، اندونزی و چین تایپه

گروه F: چین، هنک کنگ، تایلند و فیلیپین

۹ تا ۱۲: اردن، کره جنوبی، بحرین و قزاقستان

برنامه تیم‌های ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختر و پسر ایران در مرحله دوم به وقت تهران قرار زیر است:

پنجشنبه یکم آبان

دختران: ساعت ۱۲؛ ایران – چین تایپه

پسران: ساعت ۱۷؛ ایران – تایلند

جمعه دوم آبان

دختران: ساعت ۱۴:۳۰؛ ایران – اندونزی

پسران: ساعت ۱۹:۳۰؛ ایران – اندونزی

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۸ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
موقعی دختران‌محجبه کشورم را در میدانهای جهانی می بینم در پوست خود نمیکنجم‌وبه این شیر زنان ودختران ایرانی افتخار میکنم شما محجبه رفتنتان پیروزی درمیدانهای جهانی است چه رسد که مدالهای گوناگون هم می آوریدچشمان پراز اشک میشوددرود
