باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله مقدماتی مسابقات والیبال بازیهای آسیایی جوانان ۲۷ تا ۲۹ مهرماه در بحرین پیگیری شد و تیمهای زیر ۱۸ سال دختر و پسر ایران با دو برد متوالی و ۶ امتیاز به عنوان صدرنشین گروه به جمع هشت تیم برتر این بازیها صعود کردند.
مرحله دوم مسابقات والیبال این بازیها برای هشت تیم برتر در دو گروه پیگیری خواهد شد و هر تیم دو مسابقه انجام میدهد و یک نتیجه حریف مرحله مقدماتی نیز در جدول محسوب میشود و چهار تیم سوم مرحله گروهی نیز برای رتبههای نهم تا دوازدهم به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
پسران:
گروه E: پاکستان، ازبکستان، مغولستان و عربستان سعودی
گروه F: ایران، تایلند، چین و اندونزی
۹ تا ۱۲: بحرین، قزاقستان، چین تایپه و قطر
دختران:
گروه E: ایران، قطر، اندونزی و چین تایپه
گروه F: چین، هنک کنگ، تایلند و فیلیپین
۹ تا ۱۲: اردن، کره جنوبی، بحرین و قزاقستان
برنامه تیمهای ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختر و پسر ایران در مرحله دوم به وقت تهران قرار زیر است:
پنجشنبه یکم آبان
دختران: ساعت ۱۲؛ ایران – چین تایپه
پسران: ساعت ۱۷؛ ایران – تایلند
جمعه دوم آبان
دختران: ساعت ۱۴:۳۰؛ ایران – اندونزی
پسران: ساعت ۱۹:۳۰؛ ایران – اندونزی