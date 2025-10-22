باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به سوالی درباره میزان مخاطبان تلویزیون بیان کرد: این آمار از نظر ما بالای ۷۰ درصد است.

وی در پاسخ به سوالی درباره جدیدترین سریال مهران مدیریگفت: سریال «شیش ماهه» مهران مدیری در حال تولید است و درباره جزییاتش سیمافیلم اطلاع رسانی می کند.

جبلی با اشاره به بودجه صداوسیما اظهار داشت: بر اساس ماده ۷۷ برنامه هفتم اگر بخواهیم همه تکالیف صداوسیما را انجام بدهیم بودجه صداوسیما کفاف تولیدات را نمی‌دهد. نرخ دقیقه ای سریال سازی مشخص است و باید میزان کسری بودجه را محاسبه کنیم.

منبع: ایرنا