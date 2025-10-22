رئیس سازمان صداوسیما گفت: آمار نظرسنجی میزان بینندگان تلویزیون معمولا منتشر می‌شود، این آمار از نظر ما بالای ۷۰ درصد است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به سوالی درباره میزان مخاطبان تلویزیون بیان کرد: این آمار از نظر ما بالای ۷۰ درصد است.

وی در پاسخ به سوالی درباره جدیدترین سریال مهران مدیریگفت: سریال «شیش ماهه» مهران مدیری در حال تولید است و درباره جزییاتش سیمافیلم اطلاع رسانی می کند.

جبلی با اشاره به بودجه صداوسیما اظهار داشت: بر اساس ماده ۷۷ برنامه هفتم اگر بخواهیم همه تکالیف صداوسیما را انجام بدهیم بودجه صداوسیما کفاف تولیدات را نمی‌دهد. نرخ دقیقه ای سریال سازی مشخص است و باید میزان کسری بودجه را محاسبه کنیم.

منبع: ایرنا

برچسب ها: پیمان جبلی ، رسانه ملی ، صداوسیما
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۵۷
Iran (Islamic Republic of)
فاطمه
۱۸:۵۳ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
یه برنامه مثل به خانه بر می گردیم توی شبکه ملی بزارید اه
۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۸ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
یعنی حداقل 70 درصد جمعیت ایران به طور میانگین و روزانه حداقل یک ساعت پای تلویزیون میشنن...
شک دارم...
شک دارم...
۷
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۷ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
من که تلویزیون نگاه نمی کنم چون همه برنامه ها تکراری پخش میکنن
۰
۴
پاسخ دادن
