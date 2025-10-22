مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب در صادرات ۱۶۲ هزار تن شمش آلومینیوم و تامین نیاز صنایع داخلی پیشگام بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب بزرگترین و مدرنترین کارخانه آلومینیوم کشور در سال ۱۴۰۴ موفق به صادرات ۱۶۲ هزار تن شمش آلومینیوم شد. این دستاورد بزرگ نشاندهنده موقعیت برجسته این کارخانه در صنعت آلومینیوم ایران است.
مهدی زحمتکش، مدیر عامل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، گفت: این دستاورد نتیجه تلاشهای بیوقفه تیم ما و همکاران عزیز در تمامی بخشهای مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب است. ما به آلومینیوم به عنوان فلز آینده نگاه میکنیم و با توجه به اینکه صنایع بسیاری در کشور به این فلز وابسته هستند، تلاش کردهایم تا علاوه بر صادرات، نیاز صنایع داخلی به ویژه صنایع پاییندست را نیز تأمین کنیم.
او گفت: در حال حاضر، سهم بازار ما در آلومینیوم کشور ۵۰ درصد است و در صنایع پایین دست نیز تامین ۳۰ تا ۴۰ درصد را در اختیار داریم که این آمار نشان میدهد که توانستهایم نقشی اساسی در تأمین آلومینیوم برای صنایع داخلی ایفا کنیم.
زحمتکش در ادامه افزود: تامین انرژی یکی از چالشهای اصلی ما بود که با وجود آن، توانستهایم به این هدف بزرگ دست یابیم. اگرچه تامین برق و انرژی یکی از دشواریهای همیشگی در صنایع تولیدی کشور است، اما با مدیریت صحیح و بهرهگیری از فناوریهای روز، توانستهایم بر این مشکلات فائق آییم و در مسیر رشد پایدار قرار بگیریم.
او ادامه داد: هدف ما در سالهای آتی، افزایش ظرفیت تولید و گسترش بازارهای صادراتی است تا بتوانیم سهم بیشتری از بازار جهانی را به خود اختصاص دهیم و در همین راستا به توسعه پایدار کشور کمک کنیم.