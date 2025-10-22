مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب در صادرات ۱۶۲ هزار تن شمش آلومینیوم و تامین نیاز صنایع داخلی پیشگام بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب بزرگترین و مدرن‌ترین کارخانه آلومینیوم کشور در سال ۱۴۰۴ موفق به صادرات ۱۶۲ هزار تن شمش آلومینیوم شد. این دستاورد بزرگ نشان‌دهنده موقعیت برجسته این کارخانه در صنعت آلومینیوم ایران است.

مهدی زحمتکش، مدیر عامل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، گفت: این دستاورد نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه تیم ما و همکاران عزیز در تمامی بخش‌های مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب است. ما به آلومینیوم به عنوان فلز آینده نگاه می‌کنیم و با توجه به اینکه صنایع بسیاری در کشور به این فلز وابسته هستند، تلاش کرده‌ایم تا علاوه بر صادرات، نیاز صنایع داخلی به ویژه صنایع پایین‌دست را نیز تأمین کنیم.

او گفت: در حال حاضر، سهم بازار ما در آلومینیوم کشور ۵۰ درصد است و در صنایع پایین دست نیز تامین ۳۰ تا ۴۰ درصد را در اختیار داریم که این آمار نشان می‌دهد که توانسته‌ایم نقشی اساسی در تأمین آلومینیوم برای صنایع داخلی ایفا کنیم.

زحمتکش در ادامه افزود: تامین انرژی یکی از چالش‌های اصلی ما بود که با وجود آن، توانسته‌ایم به این هدف بزرگ دست یابیم. اگرچه تامین برق و انرژی یکی از دشواری‌های همیشگی در صنایع تولیدی کشور است، اما با مدیریت صحیح و بهره‌گیری از فناوری‌های روز، توانسته‌ایم بر این مشکلات فائق آییم و در مسیر رشد پایدار قرار بگیریم.

او ادامه داد: هدف ما در سال‌های آتی، افزایش ظرفیت تولید و گسترش بازار‌های صادراتی است تا بتوانیم سهم بیشتری از بازار جهانی را به خود اختصاص دهیم و در همین راستا به توسعه پایدار کشور کمک کنیم. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: مجتمع ، صنایع آلومینیوم ، لامرد
خبرهای مرتبط
آغاز فعالیت صنایع پایین دستی آلومینیوم در لامرد
مدیر کل گمرکات استان فارس:
صادرات بزرگترین محموله صنایع آلومینیوم از جنوب فارس
امداد هوایی هلال احمر به سیل زدگان لامرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مجروح شدن ۳ نفر در مسابقات پاراگلایدر کازرون
از باغ تا بازار؛ جشنواره انار کازرون فرصتی برای توسعه ظرفیت‌های اقتصادی منطقه
توقیف بیش از ۴۰۰ دستگاه وسایط نقلیه/ کشف تریاک در کارتن‌های انجیر
۷۰۰۰ میلیارد ریال توسط مؤدیان مالیاتی برای طرح‌های نیمه‌تمام فارس تامین اعتبار شد
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب پیشگام در صادرات ۱۶۲ هزار تن شمش آلومینیوم + فیلم
بخش خصوصی یکی از بهترین مراجع شناسایی مشکلات و ارائه راهکار‌های اقتصادی
اتصال ۸۶ درصدی روستاهای فارس به اینترنت پرسرعت
انعقاد تفاهم‌نامه طرح مهر درخشان رضوی در فارس
تلاش برای احیای نقش اجتماعی ۱۰ هزار مسجد
علما پیشگام اقامه عدالت؛ حرکت مساجد در مسیر آرمان‌های انقلاب
آخرین اخبار
برخورد قاطع با متخلفان ساخت‌وساز در باغ‌های قصردشت
از باغ تا بازار؛ جشنواره انار کازرون فرصتی برای توسعه ظرفیت‌های اقتصادی منطقه
توقیف بیش از ۴۰۰ دستگاه وسایط نقلیه/ کشف تریاک در کارتن‌های انجیر
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب پیشگام در صادرات ۱۶۲ هزار تن شمش آلومینیوم + فیلم
بخش خصوصی یکی از بهترین مراجع شناسایی مشکلات و ارائه راهکار‌های اقتصادی
تلاش برای احیای نقش اجتماعی ۱۰ هزار مسجد
علما پیشگام اقامه عدالت؛ حرکت مساجد در مسیر آرمان‌های انقلاب
۷۰۰۰ میلیارد ریال توسط مؤدیان مالیاتی برای طرح‌های نیمه‌تمام فارس تامین اعتبار شد
انعقاد تفاهم‌نامه طرح مهر درخشان رضوی در فارس
اتصال ۸۶ درصدی روستاهای فارس به اینترنت پرسرعت
مجروح شدن ۳ نفر در مسابقات پاراگلایدر کازرون
پیوند طعم اصیل ایرانی به آسیای شرقی با انجیر‌های میمند