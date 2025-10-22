رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور گفت: کلاس‌های سوادآموزی از این پس زیر نظر مدیران مدارس ابتدایی و با نظارت مستقیم معاونت سوادآموزی ادارات کل آموزش و پرورش اداره خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سازمان نهضت سوادآموزی، عبدالرضا فولادوند با بیان اینکه به توصیه وزیر آموزش و پرورش، این سازمان در اسفند سال ۱۴۰۳ تفاهم‌نامه‌ای با معاونت آموزش ابتدایی امضا کرده است، افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، ابلاغ ناظران سابق وجاهت قانونی ندارد و مسئولیت نظارت بر اجرای کلاس‌ها بر عهده مدیران مدارس در شیفت دوم قرار گرفته است.

وی با اشاره به مسیر تحول و بازتعریف مأموریت‌های نهضت سوادآموزی اظهار کرد: در اساسنامه جدید، تعریف نوینی از مفهوم سواد که منطبق با مفاهیم بین‌المللی است، گنجانده شده و این اساسنامه اکنون در کمیسیون دولت مورد بررسی قرار دارد.

فولادوند با اشاره به برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی ۲ هزار پایگاه آموزشی در سراسر کشور، گفت: در هر پایگاه، سه کلاس سوادآموزی فعال خواهد شد که در مجموع ۶ هزار کلاس را در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته، حدود ۱۴۰۰ ناظر در استان‌ها این وظیفه را بر عهده داشتند که با اعتباری حدود ۴۰۰ میلیارد ریال در سال انجام می‌شد، اما با ساختار جدید، نظارت هدفمندتر، دقیق‌تر و با صرفه‌جویی مالی قابل‌توجهی صورت خواهد گرفت.

راستی آزمایی هویت سوادآموزان

فولادوند به اهمیت نظارت مؤثر و مستمر اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار، آمار و اطلاعات هویتی سوادآموزان به‌صورت کامل راستی‌آزمایی شده است، به‌گونه‌ای که در سال گذشته حدود ۳۴ درصد از اطلاعات هویتی سوادآموزان بازبینی و اصلاح شد و در همین راستا تصمیم گرفتیم فرآیند نظارت را به مدیران مدارس واگذار کنیم تا با دقت و مسئولیت‌پذیری بیشتر انجام شود.

آغاز کلاس‌های سوادآموزی با سبک نوین از نیمه آبان

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور اضافه کرد: دستورالعمل کلاس‌گذاری سال ۱۴۰۴، در روز‌های ۲۹ و ۳۰ مهر با حضور معاونین سوادآموزی سراسر کشور در تهران نهایی خواهد شد و از نیمه آبان‌ماه، کلاس‌های سوادآموزی با سبک و شیوه‌ای نوین آغاز می‌شود.

وی با قدردانی از همکاری‌های معاونین سوادآموزی استان‌ها و معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: با اتکا به تجربه‌های ارزشمند گذشته و با همراهی مدیران دلسوز، گام‌های مؤثری در جهت تحول کیفی سوادآموزی، شفاف‌سازی داده‌ها و ارتقای عدالت آموزشی در کشور برداشته خواهد شد.

