باشگاه خبرنگاران جوان - امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۷۵۵ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۰۷ میلیون تومان
|نیم سکه
|۵۸ میلیون تومان
|ربع سکه
|۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۰ میلیون و ۷۵۵ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۴ میلیون و ۳۳۹ هزار تومان