باشگاه خبرنگاران جوان - امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۷۵۵ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول نرخ
سکه طرح جدید  ۱۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
سکه طرح قدیم  ۱۰۷ میلیون تومان
نیم سکه  ۵۸ میلیون تومان
ربع سکه ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
طلای ۱۸ عیار  ۱۰ میلیون و ۷۵۵ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار  ۱۴ میلیون و ۳۳۹ هزار تومان 
برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
اصن معلوم نمیکنه ،اقتصاد رها شده دلال هرکاری دلش بخواد انجام میده ...
۰
۰
پاسخ دادن
