معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج اعلام کرد: طبق اعلام ستاد انتخابات کشور مهلت استعفای مشمولین ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی، از ۲۴ آبان یک هفته می‌باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -  مهدی مهرور با اشاره به آغاز مراحل اجرایی انتخابات دوره هفتم شوراهای اسلامی روستا، گفت: مشمولان ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها می‌بایست از بیست‌و‌چهارم آبان تا ۳۰ آبان از سمت خود استعفا دهند.

وی افزود: استعفاهای پذیرفته شده توسط مسئول مرتبط مشمولین ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها جهت داوطلبی در هفتمین دوره از انتخابات، پذیرفته می‌شود.

مهرور تاکید کرد: به استناد تبصره ۲ بند ط ماده ۳۷ قانون انتخابات شوراها ارائه گواهی عدم سوء‌پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد، هنگام ثبت‌نام الزامی می‌باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم از لحاظ تشخيص هویت و هم از نظر شمارش آرا به صورت تمام الکترونیک برگزار می‌شود.

 

برچسب ها: انتخابات شورا ، شورای اسلامی
خبرهای مرتبط
معاون سیاسی وزیر کشور:
انتخابات ۱۴۰۵ به‌صورت تمام‌الکترونیک برگزار می‌شود
امروز؛ آخرین مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر
فرماندار ویژه شهرستان کرج:
داوطلبان از ۲۱ تا ۲۷ مهرماه برای استعفا فرصت دارند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مهلت استعفای مشمولان ماده ۴۱ داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا اعلام شد  
کاخ مروارید میزبان برگزاری اولین جشنواره کرج قدیم شد
آخرین اخبار
مهلت استعفای مشمولان ماده ۴۱ داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا اعلام شد  
کاخ مروارید میزبان برگزاری اولین جشنواره کرج قدیم شد
آزادسازی ۵۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی تصرف‌شده در ساوجبلاغ
انتقال پساب شهری کرج به شهرک‌های صنعتی