باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مهدی مهرور با اشاره به آغاز مراحل اجرایی انتخابات دوره هفتم شوراهای اسلامی روستا، گفت: مشمولان ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها میبایست از بیستوچهارم آبان تا ۳۰ آبان از سمت خود استعفا دهند.
وی افزود: استعفاهای پذیرفته شده توسط مسئول مرتبط مشمولین ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها جهت داوطلبی در هفتمین دوره از انتخابات، پذیرفته میشود.
مهرور تاکید کرد: به استناد تبصره ۲ بند ط ماده ۳۷ قانون انتخابات شوراها ارائه گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد، هنگام ثبتنام الزامی میباشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم از لحاظ تشخيص هویت و هم از نظر شمارش آرا به صورت تمام الکترونیک برگزار میشود.