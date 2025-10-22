باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گوگل در پلتفرم‌های پشتیبانی کاربران خود اعلام کرد که ویژگی جدیدی به نام «مخاطبین بازیابی» را راه‌اندازی خواهد کرد. از طریق این ویژگی، کاربران می‌توانند دوستان یا اعضای خانواده مورد اعتماد خود را انتخاب کنند تا در صورت تعلیق یا مسدود شدن حساب جیمیل خود، به آنها در بازیابی آن کمک کنند.

گوگل خاطرنشان کرد که این ویژگی در صورتی مفید خواهد بود که صاحب حساب جیمیل رمز عبور خود را فراموش کند، یا شخص دیگری از حساب استفاده می‌کند یا اگر حساب به دلایل دیگری مسدود شده باشد. در این موارد، صاحب حساب می‌تواند به راحتی با تماس با پشتیبانی گوگل و اطلاع دادن به آنها در مورد تمایل خود برای بازیابی حساب و ارسال جزئیات حساب مورد اعتماد دوستان یا اقوام خود برای تأیید هویت، حساب خود را بازیابی کند.

دومین ویژگی اعلام شده توسط گوگل «ورود با شماره موبایل» است که به کاربران گوشی‌های هوشمند و دستگاه‌های تلفن همراه اجازه می‌دهد با استفاده از شماره تلفن خود و بدون نیاز به وارد کردن رمز عبور حساب، به حساب‌های جیمیل خود دسترسی پیدا کنند. پس از وارد کردن شماره تلفن در این ویژگی در تلفن یا دستگاه هوشمند خود، کاربر تمام حساب‌های جیمیل مرتبط با آن شماره را مشاهده خواهد کرد. در صورت پشتیبانی دستگاه از این فناوری، کاربر می‌تواند با استفاده از پین یا اثر انگشت دستگاه خود وارد سیستم شود.

برای استفاده از این ویژگی، کاربر باید به منوی تنظیمات جیمیل در دستگاه خود مراجعه کند، سپس "مدیریت حساب‌های گوگل"، سپس "امنیت و ورود" و سپس "نحوه ورود به گوگل" را انتخاب کند و در نهایت شماره تلفن شخصی خود را وارد کند.

گوگل با این ویژگی، قصد دارد وابستگی به رمز‌های عبور را کاهش داده و آنها را با روش‌های امن‌تر برای دسترسی به حساب‌های آنلاین، به ویژه با توسعه روش‌های هک این حساب‌ها، جایگزین کند.

منبع: support.google.com