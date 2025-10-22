فضانورد رونالد بریچر تصویری رنگی از سحابی قلب (IC ۱۸۰۵) که در فاصله حدود ۶۰۰۰ سال نوری از زمین در بازوی مارپیچی شکارچی کهکشان راه شیری واقع شده است، ثبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - سحابی قلب یک منطقه عظیم ستاره‌زایی است که به دلیل شباهتش به قلب انسان به این نام شناخته می‌شود. مرکز این سحابی شامل خوشه‌ای از ستارگان جوان و پرانرژی است که پرتو‌های آنها اعماق غبار متراکم را می‌تراشند. این سحابی را می‌توان تنها ۵ درجه از ستاره درخشان سگین در صورت فلکی ذات‌الکرسی یافت و حدود نیمه‌شب اکتبر در بالای افق شمالی مشاهده کرد.

در زیر این قلب کیهانی غول‌پیکر، توده‌ای از غبار و گاز وجود دارد که به دلیل شکل بیضی مرموز و رشته غبار تیره‌ای که به آن ظاهری آبزی می‌دهد، به طور غیررسمی با نام سحابی سر ماهی شناخته می‌شود.  

پریچر در سپتامبر امسال، با استفاده از یک دوربین نجومی نصب شده بر روی تلسکوپ شکستی SkyWatcher Esprit ۷۰ EDX، نور را از صحنه سحابی دوردست از خانه‌اش در گوئلف، کانادا، طی بیش از ۴۰ ساعت جمع‌آوری کرد.

ثبت صحنه رنگارنگ با استفاده از مجموعه‌ای از فیلتر‌های نجومی

این صحنه رنگارنگ با استفاده از مجموعه‌ای از فیلتر‌های نجومی ثبت شد که هر کدام برای ثبت طول موج‌های خاصی از نور طراحی شده‌اند و سپس در طول پردازش، رنگ‌های جداگانه‌ای به آنها اختصاص داده شده است. نتیجه نهایی، تصویری خیره‌کننده از اعماق فضا است که از ذرات نوری که هزاران سال برای رسیدن به مقصد خود سفر کرده‌اند، ایجاد شده است.

ستاره‌شناسانی که علاقه‌مند به ثبت تصاویر آسمان شب خود هستند، باید لیست ما از بهترین تلسکوپ‌ها، لنز‌های نجوم‌سنج و دوربین‌های موجود در سال ۲۰۲۵ را بررسی کنند.

منبع: Space.com

