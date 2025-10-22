باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - آیتالله نورمفیدی در این دیدار، با تأکید بر جایگاه والا و تأثیرگذار نخبگان در عرصههای گوناگون، از حضور این ورزشکاران بهعنوان مایه افتخار کشور یاد کرد و گفت:جلسه امروز، دیداری بسیار ارزشمند و پربرکت است. حضور نخبگانی از دل جامعه ناشنوایان، که با همت، اراده و استعداد خود پرچم کشور را در میادین بینالمللی به اهتزاز درمیآورند، نشانهای از عظمت و توانمندی ملت ایران است.
او افزود: شما شناسنامههای افتخار این سرزمین هستید.
آیت الله نورمفیدی با اشاره به دیدار پیشین خود با مقام معظم رهبری و واکنش عاطفی ایشان نسبت به نخبگان ورزشی و علمی افزود: در آن دیدار، لبخند و رضایت رهبر معظم انقلاب را که دیدم، اشک شوق از دیدگانم جاری شد.
او ادامه داد: نخبگان ورزشی، علمی، پزشکی و هستهای، مایه سرافرازی ملت هستند و آینده کشور در گرو پرورش این استعدادهاست.
آیتالله نورمفیدی در ادامه با بیان اینکه استعداد، گوهری ذاتی در میان ایرانیان است، بر لزوم کشف و پرورش آن تأکید کرد: این باور در ما ریشه دارد که ایرانیان از هوشمندترین ملتهای جهاناند؛ اما این استعدادها باید شناسایی و بهدرستی هدایت شوند.
نماینده ولی فقیه در گلستان افزود: این وظیفه نهادهای آموزشی و ورزشی است که نخبگان را حمایت کنند، نه آنکه استعدادها را به حال خود رها کنند تا شاید روزی کشف شوند.
او با ذکر اهمیت تکیه بر ایمان در کنار تمرین و تخصص ورزشی، گفت: «اگر امکانات مالی ما محدود است، اما سرمایهای بزرگتر به نام ایمان و توکل داریم. ورزشکاری که با یاد خدا وارد میدان میشود، قوت قلب میگیرد و آرامش مییابد. قرآن میفرماید: أَلا بِذِکرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ. این آرامش درونی، نیرویی شکستناپذیر به انسان میدهد.»
در بخش دیگری از سخنان خود، آیتالله نورمفیدی با اشاره به تجربیات حضرت امام (ره) و نیز شکست تاریخی آمریکاییها در طبس، تأکید کرد: «قدرت واقعی در ارادهای است که از ایمان نشأت میگیرد. امام خمینی در مسیر تبعید، حتی لحظهای نترسید، چون به خدا تکیه داشت. امروز هم ورزشکار ما باید همین روحیه را داشته باشد.
او با دعوت مسئولان استانی به حمایت عملی از ورزشکاران، به ویژه در بخش ناشنوایان، خاطرنشان کرد: «مسئولان باید نگاه خود را به ورزش تغییر دهند. ورزشکاران ناشنوا، با وجود محدودیتهای خاص، تواناییهای بینظیری دارند که باید دیده و حمایت شود. بخش خصوصی هم میتواند با اعتماد به این استعدادها، نقش پشتیبان را ایفا کند.
در پایان این دیدار، آیتالله نورمفیدی با دعا برای موفقیت کاروان اعزامی، اظهار امیدواری کرد که قهرمانان ناشنوای گلستان در آوردگاه المپیک ژاپن، برای ایران اسلامی افتخاری دیگر بیافرینند: «از همه شما عزیزان سپاسگزارم. دعای خیر من و مردم استان پشتگرمی شماست. با عزمی راسخ، ایمانی راسختر، و پرچم مقدس ایران، به میدان بروید. شما نمایندگان عزت این ملت هستید.»