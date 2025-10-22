باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - محمد مدادی، رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیطبان سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به نقش کارگزاران دولت در فرآیند توسعه گفت: کارکنان و مدیران دولتی بهعنوان قشر اثرگذار میتوانند در همسو کردن مسیر توسعه با اصول حفاظت از محیط زیست نقش قابل توجهی ایفا کنند. از این رو، سازمان حفاظت محیط زیست دورههای آموزشی ویژهای برای این گروه از جامعه دولتی طراحی و اجرا خواهد کرد.
وی افزود: هدف از برگزاری این دورهها، ایجاد شناخت نسبی نسبت به بحرانها و چالشهای محیط زیست و همچنین ارائه راهکارهای مناسب برای عبور از این چالشها در بدنه دولت است تا دستگاههای اجرایی کشور بتوانند در تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای خود، رویکردی محیط زیستی را مدنظر قرار دهند.
رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیطبان تأکید کرد: این دورهها برای تمامی سطوح کارکنان و مدیران دستگاههای دولتی لاجرا می شود و آشنایی مدیران با پیچیدگیها و درهمتنیدگی مسائل روز جامعه با موضوع محیط زیست میتواند اثر بسزایی در ارتقای کیفیت تصمیمات مدیریتی کشور داشته باشد.