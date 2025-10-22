باشگاه خبرنگاران جوان - انتظار می‌رود فدراسیون جهانی تکواندو در مجمع عمومی خود، قوانین اصلاح‌شده مسابقات را تصویب کند و این تغییرات از سال آینده (۲۰۲۶) اعمال خواهد شد.

از سال آینده تکواندوکاران می‌توانند با یک ضربه ۶ امتیاز کسب کنند. فدراسیون جهانی تکواندو در حال آماده‌سازی مجموعه‌ای اصلاح‌شده از قوانین مسابقات است که از اوایل سال ۲۰۲۶ اعمال خواهد شد و قصد دارد آنها را در جلسه عمومی که در ووشی چین برگزار می‌شود، تصویب کند.

اولین چیزی که در میان قوانین در حال تغییر برجسته است، «بهبود سیستم امتیازدهی» است.

طبق قوانین فعلی، برای اصابت حمله با مشت ۱ امتیاز، برای حمله به بدن با پا ۲ امتیاز، برای حمله به سر (صورت) ۳ امتیاز و برای هر ضربه چرخشی ۲ امتیاز دیگر اعطا می‌شود.

بر این اساس، حمله چرخشی تنه می‌تواند ۴ امتیاز و حمله چرخشی به سر می‌تواند ۵ امتیاز داشته باشد.

اما در قوانین جدید یک سیستم امتیازدهی ساده شده شامل تنها ۱ امتیاز برای مشت، ۲ امتیاز برای ضربه پا به بدن و ۳ امتیاز برای ضربه به سر و صورت درنظر گرفته خواهد شد، اما اگر این ضربات چرخشی باشد امتیاز دوبرابر می‌شود. در واقع در شرایط جدید ضربه چرخشی به سر جای ۵ امتیاز، ۶ امتیاز خواهد داشت.

نماینده فدراسیون جهانی تکواندو به خبرگزاری یونهاپ گفت: این کار برای این است که تماشاگران سیستم امتیازدهی را که تا حدودی درک آن دشوار است، راحت‌تر درک کنند. علاوه بر این، با افزایش حداکثر امتیاز قابل کسب از یک حمله از ۵ به ۶، انتظار می‌رود که حساسیت تا پایان بازی ادامه یابد.

درخواست بررسی ویدئویی

طبق قوانین جدید، مربیان دیگر نمی‌توانند برای ضربه‌ای که به سر (بخش‌هایی از کلاه که سیستم حفاظت الکترونیکی دارد) زده شده درخواست بررسی ویدیویی کنند.

درخواست بررسی ویدیویی برای ضربه سر فقط در صورتی توسط داور می‌تواند انجام شود که داور شمارش را شروع کرده باشد و علائم واضحی مانند تلو تلو خوردن بازیکن، ضربه محکم یا زمین خوردن در اثر ضربه سر وجود داشته باشد.

مربیان فقط در موارد کسر امتیاز، مشکلات فنی، تأخیر در زمان و ... می‌توانند درخواست بررسی ویدیویی کنند. این کار برای جلوگیری از تأخیر در بازی صورت گرفته است.

علاوه بر این، ممکن است تغییراتی در تعداد اوزان جهانی و المپیکی بوجود آید.