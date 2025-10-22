باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع آگاه اعلام کردند که هند و آمریکا در حال نزدیک شدن به انعقاد یک معامله تجاری هستند که میتواند تعرفههای گمرکی آمریکا بر صادرات هند را از حدود ۵۰ درصد کنونی به محدودهی ۱۵ تا ۱۶ درصد کاهش دهد.
روزنامه هندی دِ مینت به نقل از این منابع گزارش داد که در مقابل، دهلی نو ممکن است با کاهش تدریجی واردات نفت روسیه موافقت کند و همچنین به آمریکا اجازه دهد که میزان بیشتری ذرت و سویا غیرتراریخته به بازار هند صادر کند.
این روزنامه احتمال داد که این توافق زمانی اعلام شود که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و نارندرا مودی، نخستوزیر هند، در حاشیه اجلاس اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) در مالزی، که با حضور ترامپ از ۲۶ تا ۲۸ اکتبر جاری برگزار میشود، با یکدیگر دیدار کنند.
آژانس خبری بلومبرگ اشاره کرد که رئیسجمهور آمریکا ماه گذشته به دلیل واردات نفت روسیه توسط هند و همچنین آنچه آمریکا آن را تعرفههای بالا و موانع تجاری دیگر از سوی هند بر ورود محصولات آمریکایی به بازار این کشور میخواند، ۲۵ درصد تعرفه عادی و ۲۵ درصد تعرفه تنبیهی بر محصولات هندی وضع کرده بود.
این تعرفههای جدید آمریکا بر هند، بالاترین میزان در میان کشورهای آسیایی است که منجر به وخامت شدید در روابط هند و آمریکا پس از سالها بهبود شده بود.
با این وجود، طرفین آمریکایی و هندی به مذاکرات خود برای دستیابی به توافق ادامه دادند. ترامپ، روز سهشنبه در جریان مراسم جشن دیوالی در کاخ سفید، گفت که مودی طی یک تماس تلفنی به او اطمینان داده است که هند خریدهای نفت روسیه خود را کاهش خواهد داد؛ این اظهارات، احتمال کاهش تعرفههای آمریکا بر هند را تقویت کرد.
از سوی دیگر، مودی نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) به دریافت تماس از ترامپ اشاره کرد، اما محتوای آن را فاش نکرد.
منبع: العربیه