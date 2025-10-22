گسترش شبکه اورژانس اجتماعی کشور با ۳۰ مرکز جدید و ۱۰۰ خودرو تا پایان سال

باشگاه خبرنگاران جوان _ سلمان حسینی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از مرکز اورژانس اجتماعی گنبدکاووس، با اعلام فعال بودن ۳۵۰ مرکز اورژانس اجتماعی در شهر‌های بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت، اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه، مجوز افزایش ساختار و نیروی انسانی اورژانس اجتماعی را صادر کرده و ما در حال گسترش شبکه مداخله در بحران‌های اجتماعی هستیم.

وی با تأکید بر سه ویژگی کلیدی اورژانس اجتماعی شامل تخصصی بودن، به‌موقع بودن و در دسترس بودن، گفت: این تنها نهادی است که مستقیمً در صحنه آسیب‌های اجتماعی وارد عمل می‌شود که بسیاری مراکز، از جمله گنبدکاووس، با وجود کمبود نیرو و خودرو، عملکردی درخشان دارند.

حسینی از ابلاغ دستورالعمل جدید اورژانس اجتماعی طی یک ماه آینده خبر داد و افزود: دستورالعمل قبلی ۱۵ سال بدون تغییر مانده بود.

وی همچنین اعلام کرد: در صورت تأمین منابع، از ماه آینده ماهانه ۳۰ میلیون ریال به سرانه حقوق نیرو‌های خرید خدمت افزوده خواهد شد.

رییس مرکز اورژانس اجتماعی، حمایت‌طلبی را کلید موفقیت این سازمان دانست و خطاب به مدیران استانی گفت: استانداران و فرمانداران می‌توانند با هماهنگی ادارات، موانع عملیاتی را رفع کنند چرا که اورژانس اجتماعی در خط مقدم پیشگیری و کنترل آسیب‌هاست و بدون همکاری بین‌سازمانی، مأموریتش ناتمام می‌ماند.

فرماندار گنبدکاووس هم در این نشست اعلام کرد: این شهرستان با ۴۰۰ هزار نفر جمعیت، مرکز ثقل شرق استان با جمعیتی نزدیک به یک میلیون نفر است و حوزه آسیب‌های اجتماعی آن، به توجه ویژه مدیران ملی نیاز دارد.

سلیمان هاشمی با اشاره به فاصله زیاد بین اداره بهزیستی و مرکز اورژانس اجتماعی، خواستار احداث ساختمان جدید بهزیستی با استفاده از ظرفیت مولدسازی شد تا خدمات‌رسانی سریع‌تر و یکپارچه‌تر شود.

در ادامه نشست، رئیس اداره بهزیستی گنبدکاووس و کارکنان اورژانس اجتماعی، مسائل عملیاتی از جمله کمبود نیرو، فرسودگی خودرو‌ها و نیاز به تجهیزات را مطرح و خواستار تسریع در رفع آنها شدند.

حسینی همچنین از مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ بانوان و یک مرکز غیردولتی ترک اعتیاد در گنبدکاووس بازدید کرد.

منبع: ایرنا گلستان