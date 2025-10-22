وزیر امور خارجه در پیام تبریک انتصاب وزیر امور خارجه جدید ژاپن نوشت: امیدوارم در دوره مسئولیت جنابعالی، تعاملات تهران و توکیو توسعه یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه با انتشار پیامی در شبکه ایکس، انتصاب وزیر امور خارجه جدید ژاپن را تبریک گفت.
در متن تبریک وزیر امور خارجه آمده است:
جناب آقای موتهگی توشی میتسو
انتصاب جنابعالی به عنوان وزیر امور خارجه ژاپن را صمیمانه تبریک میگویم.
اطمینان دارم با تکیه بر سوابق درخشان و تجربیات گرانبهای شما روابط دوستانه و همکاریهای دیرینه میان جمهوری اسلامی ایران و کشور دوست ژاپن بیش از پیش تعمیق و گسترش خواهد یافت.
با توجه به تجربه ارزشمندم از روابط مستحکم دو کشور در دوران سفارتم در توکیو، امیدوارم در دوره مسئولیت جنابعالی، تعاملات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور در فضایی مبتنی بر اعتماد و تفاهم متقابل توسعه یابد و در تحقق اهداف مشترک دوجانبه و بینالمللی گامهای موثری برداشته شود.
برای جنابعالی آرزوی پیروزی دارم.