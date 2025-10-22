باشگاه خبرنگاران جوان - کتاب‌های درسی نقش بسیار مهمی در گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی و علاقه‌مند کردن بچه‌ها به مطالعه دارند و به عنوان یکی از مهمترین منبع برای دانشآموزان محسوب می شوند. با توجه به اینکه کتاب درسی یکی از مهمترین وسیله و ابزار مهم برای دانش آموزان محسوب می شود؛ اما برخی از دانش آموزان شهرستان یزد از داشتن کتاب محروم هستند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با گذشت یک ماه از سال تحصیلی هنوز تعدادی از دانش آموزان شهرستان یزد کتاب‌های درسی مورد نیاز خود را دریافت نکردند، باوجود اینکه مراحل ثبت نام وپرداخت وجه در خردادماه انجام گردیده است. وقتی از جانب مدرسه پیگیری می‌کنیم، به نتیجه مطلوبی نرسیدیم. حتی با آموزش وپرورش کل هم که تماس می‌گیریم می‌گویند از تهران باید کتاب‌ها بیاید تا ما توزیع کنیم. حال ما با نبود برخی از کتب درسی مواجه هستیم.

