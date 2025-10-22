باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه بازیهای آسیایی جوانان در بحرین ۲۰۲۵ تیم ملی کبدی جوانان پسر کشورمان در مصاف با سریلانکا با نتیجه قاطع ۹۲ - ۲۳ به پیروزی رسید و فینالیست شد.
ملی پوشان کشورمان برای کسب عنوان قهرمانی عصر فردا به مصاف تیم پرقدرت هند میروند. پیش از این تیم ملی کبدی دختران کشورمان هم به دیدار نهایی صعود کرده بود.
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در منامه بحرین برگزار میشود و تیمهای ملی کبدی (دختر و پسر) کشورمان برای نخستین بار در این رقابتها شرکت میکنند.
دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، مناف هاشمی معاون وزیر ورزش باحضور در جمع ملیپوشان کبدی پس از پیروزی مقابل سریلانکا، با آنها دیدار و گفتگو کردند.