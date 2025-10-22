قطر و آمریکا در نامه‌ای مشترک به سران اتحادیه اروپا، نسبت به عواقب دستورالعمل جدید این اتحادیه در زمینه پایداری شرکت‌ها هشدار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت قطر انرژی امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که قطر و آمریکا نامه‌ای به روسای کشور‌های عضو اتحادیه اروپا ارسال کرده‌اند و در آن، نگرانی عمیق خود را نسبت به «دستورالعمل مراقبت‌های لازم برای پایداری شرکت‌ها» ابراز داشته و نسبت به عواقب ناخواسته آن بر رقابت‌پذیری صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) هشدار داده‌اند.

این بیانیه که خبرگزاری "رویترز" آن را منتشر کرد، توضیح داد که سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر، و کریس رایت، همتای آمریکایی وی، امضاکنندگان این نامه بوده‌اند. این دو معتقدند که این دستورالعمل: «خطر بزرگی برای توانایی تأمین و اطمینان‌پذیری انرژی حیاتی برای خانوار‌ها و شرکت‌ها در سراسر اروپا ایجاد می‌کند و تهدیدی جدی برای رشد آتی، رقابت‌پذیری و انعطاف‌پذیری اقتصاد صنعتی اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.»

قوانین اتحادیه اروپا شرکت‌های بزرگ فعال در این بلوک را ملزم می‌کند تا مشکلات حقوق بشری و زیست‌محیطی در زنجیره تأمین خود را رصد و حل کنند؛ در غیر این صورت با تحریم‌های مالی مواجه خواهند شد. اگرچه کمیته حقوقی پارلمان اروپا هفته گذشته پس از اعتراض شرکت‌ها، طرح‌هایی را برای کاهش شدت این قانون تأیید کرد، اما الکعبی تأکید کرد که تغییرات اعمال‌شده، نگرانی‌های اصلی آنها را رفع نکرده است.

وزیر انرژی قطر هفته گذشته به رویترز گفته بود که کشورش قادر به فعالیت تجاری در اتحادیه اروپا، از جمله تأمین گاز طبیعی مایع برای پر کردن کسری انرژی قاره، نخواهد بود؛ مگر اینکه اصلاحات بیشتری بر قوانین پایداری شرکت‌ها اعمال شود.

منبع: المیادین

برچسب ها: گاز مایع ، گاز قطر
خبرهای مرتبط
به دلیل آسیب‌های محیط‌زیستی؛
قطر، اروپا را با قطع گاز تهدید کرد
چراغ سبز امریکا به قطر برای صادرات گاز به سوریه
چین خرید گاز مایع از آمریکا را به طور کامل متوقف کرده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بمب‌افکن‌های دوربرد روسیه بر فراز دریای بالتیک پرواز کردند
حمله آمریکا به یک کشتی در اقیانوس آرام
هشدار مشترک قطر-آمریکا به اروپا درباره امنیت انرژی
توافق هند و آمریکا؛ کاهش خرید نفت روسیه در ازای کاهش تعرفه‌ها
مخالفت مجدد نتانیاهو با هرگونه حضور نیرو‌های ترکیه در غزه
عراق: مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا وجود ندارد
زلنسکی از پیشنهاد ترامپ برای توقف جنگ حمایت کرد
آمریکا نگران خروج نتانیاهو از توافق آتش‌بس است
روبیو روز پنجشنبه به اراضی اشغالی سفر خواهد کرد
تفاهم‌نامه سوئد و اوکراین برای خرید ۱۵۰ جنگنده
آخرین اخبار
اتحادیه اروپا نوزدهمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کرد
وال استریت ژورنال: آمریکا محدودیت استفاده اوکراین از موشک‌های دوربرد را لغو کرده است
دیدار فرستاده‌های آمریکا با مشاور امنیت ملی امارات
تحقیقات در مورد تهدید به مرگ سارکوزی در زندان
دولت ترامپ محدودیت صادرات نرم‌افزار و فناوری به چین را بررسی می‌کند
کمیته‌های مقاومت فلسطین: مصوبه الحاق کرانه باختری، فصلی از نسل‌کشی است
کمیته سنای آمریکا سه لایحه ضد روسی را تصویب کرد
زلنسکی از پیشنهاد ترامپ برای توقف جنگ حمایت کرد
حمله آمریکا به یک کشتی در اقیانوس آرام
بمب‌افکن‌های دوربرد روسیه بر فراز دریای بالتیک پرواز کردند
پایان نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان در بیرجند+ فیلم
اردن تصویب اولیه الحاق کرانه باختری توسط اسرائیل را محکوم کرد
حماس: تلاش‌های اسرائیل برای الحاق کرانه باختری باطل و غیرقانونی است
دادگاه لاهه: اسرائیل حق ندارد از گرسنگی به‌عنوان سلاح جنگی استفاده کند
تفاهم‌نامه سوئد و اوکراین برای خرید ۱۵۰ جنگنده
ثبت بیش از ۵۸۰۰ مورد یورش شهرک‌نشینان در کرانه باختری
مقام سازمان ملل: میزان آوار در غزه معادل حجم ۱۳ هرم جیزه است
روبیو روز پنجشنبه به اراضی اشغالی سفر خواهد کرد
گردان‌های قدس: به آتش‌بس پایبند و مراقب اقدامات اشغالگران هستیم
مخالفت مجدد نتانیاهو با هرگونه حضور نیرو‌های ترکیه در غزه
آمریکا نگران خروج نتانیاهو از توافق آتش‌بس است
هشدار مشترک قطر-آمریکا به اروپا درباره امنیت انرژی
توافق هند و آمریکا؛ کاهش خرید نفت روسیه در ازای کاهش تعرفه‌ها
اکثریت آمریکایی‌ها: فلسطین باید به رسمیت شناخته شود
عراق: مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا وجود ندارد
مسجدالاقصی در خطر پس از حفاری‌های اسرائیل
پرواز محرمانه فرستاده ترامپ و کوشنر از اسرائیل به عربستان
سقوط مکرون در اروپا: از موتور محرک تا شخصیت کسل‌کننده
تشییع پیکر ده‌ها فلسطینی غیرقابل شناسایی در غزه
جمهوری‌خواهان و دولت ترامپ سازش با دموکرات‌ها را رد کردند