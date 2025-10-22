باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت قطر انرژی امروز چهارشنبه در بیانیهای اعلام کرد که قطر و آمریکا نامهای به روسای کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارسال کردهاند و در آن، نگرانی عمیق خود را نسبت به «دستورالعمل مراقبتهای لازم برای پایداری شرکتها» ابراز داشته و نسبت به عواقب ناخواسته آن بر رقابتپذیری صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) هشدار دادهاند.
این بیانیه که خبرگزاری "رویترز" آن را منتشر کرد، توضیح داد که سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر، و کریس رایت، همتای آمریکایی وی، امضاکنندگان این نامه بودهاند. این دو معتقدند که این دستورالعمل: «خطر بزرگی برای توانایی تأمین و اطمینانپذیری انرژی حیاتی برای خانوارها و شرکتها در سراسر اروپا ایجاد میکند و تهدیدی جدی برای رشد آتی، رقابتپذیری و انعطافپذیری اقتصاد صنعتی اتحادیه اروپا به شمار میرود.»
قوانین اتحادیه اروپا شرکتهای بزرگ فعال در این بلوک را ملزم میکند تا مشکلات حقوق بشری و زیستمحیطی در زنجیره تأمین خود را رصد و حل کنند؛ در غیر این صورت با تحریمهای مالی مواجه خواهند شد. اگرچه کمیته حقوقی پارلمان اروپا هفته گذشته پس از اعتراض شرکتها، طرحهایی را برای کاهش شدت این قانون تأیید کرد، اما الکعبی تأکید کرد که تغییرات اعمالشده، نگرانیهای اصلی آنها را رفع نکرده است.
وزیر انرژی قطر هفته گذشته به رویترز گفته بود که کشورش قادر به فعالیت تجاری در اتحادیه اروپا، از جمله تأمین گاز طبیعی مایع برای پر کردن کسری انرژی قاره، نخواهد بود؛ مگر اینکه اصلاحات بیشتری بر قوانین پایداری شرکتها اعمال شود.
