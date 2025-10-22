فرمانده انتظامی تهران بزرگ از کشف بیش از ۱۰۰ سلاح غیرمجاز در پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عباسعلی محمدیان امروز -چهارشنبه ۳۰ مهرماه- در جمع خبرنگاران گفت: من از همه شهروندان متشکرم که به پلیس اعتماد دارند و با گزارشات خود به پلیس، به ما در کشف جرم کمک می‌کنند.

وی با اشاره کشف باند سلاح‌های غیرمجاز افزود: در پی تماس یک شهروند و ارائه توضیحات درباره اقدامات مشکوک، پرونده‌ای تشکیل و به کشف به مقدار زیادی سلاح منجر شد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: بر اساس برآورد‌های اولیه حدود ۱۰۰ قبضه سلاح کشف شد که در بررسی‌ها مشخص شد ۸۶ قبصه سلاح جنگی و کشنده و ۳۰ قبضه نیز سلاح شکاری است.

سردار محمدیان گفت: همکاران من با اقدامات پلیسی توانستند این باند ۶ نفره را قبل از توزیع سلاح‌ها منهدم کنند.

وی افزود: هر یک از این سلاح‌ها می‌توانست جان فردی را بگیرد و فجایع غیرقابل جبرانی برای خانواده‌ها ایجاد کند که خوشبختانه همکارانم از این اتفاقات جلوگیری کردند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در ادامه از والدین خواست که حتما به رفتار‌های فرزندان و نوجوانان خود توجه کنند و حتی اگر آنها سلاح‌های سرد مثل چاقو نیز با خود به همراه دارند حتما از آن جلوگیری کنند. متاسفانه در هفته گذشته جوانی بعد از استفاده از موادمخدر والدین خود را با چاقو کشت و این حوادث قابل جبران نیست.

سردار محمدیان درباره رصد فضای مجازی گفت: سازمان اطلاعات، پلیس فتا و پلیس آگاهی در راستای تخصص خود، رصد فضای مجازی را در دستور کار دارند و برخی از این سلاح‌ها از فعالیت‌های فضای مجازی کشف شد که شامل خرید و فروش یا قدرت نمایی بود. البته بیشتر صفحات مجازی خرید و فروش کلاهبرداری هستند و اصلا اسلحه‌ای وجود ندارد و یا سلاح‌ها غیرکشنده هستند. بعنوان مثال گروهی شناسایی شد که افراد برای خرید اسلحه‌ها از آنها اقدام کرده بودند، اما پولشان از دست رفت.

وی اظهار کرد: مجرمان بدانند فضای مجازی در تسخیر پلیس است و کسانی که به سمت تهیه سلاح می‌روند، تحت رصد پلیس قرار می‌گیرند حتی اگر سلاحی نگرفته باشند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به مقابله با اراذل و اوباش ادامه داد: برخورد با اراذل و اوباش جزء اولویت‌های پلیس است و در این راستا اخیرا هشت نفر که به پلیس حمله و مقاومت کرده و یا قصد فرار داشتند مورد هدف گلوله قرار گرفتند و توسط پلیس دستگیر شدند.