باشگاه خبرنگاران جوان - عیسی بزرگ زاده با اشاره به برداشتهای نادرست مطرحشده در فضای مجازی درباره طرحهای گردشگری مرتبط با تأسیسات آبی، خاطرنشان کرد: این طرحها صرفاً در چارچوب ضوابط قانونی و با رعایت کامل حرایم کمی و کیفی منابع آب اجرا میشوند.
وی ادامه داد: آنچه که از سخنان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران در خصوص «طرحهای گردشگری همجوار پیکرهها و تأسیسات آبی» استنباط و در فضای مجازی به عنوان دغدغه مطرح شده است، دقیق نیست.
سخنگوی صنعت آب افزود: در اساسنامه اصلاحی شرکتهای آب منطقهای به «جلب مشارکت مردمی به منظور سرمایهگذاری در طرحهای گردشگری همجوار منابع، مجاری و تأسیسات آبی با رعایت قوانین و مقررات مربوط» اشاره شده است که این به معنی الزام به رعایت حریم کمی و حتی کیفی پیکرههای آبی در ایجاد هرگونه تأسیسات و بهرهبرداری از فضای پیرامونی است.بزرگزاده ضمن قدردانی از همه دغدغهمندان محیطزیست و پیکرههای آبی برای ابراز پیامهای دلسوزانه، از همکاری صمیمانه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران و نیز اهتمام وزیر در توسعه فعالیتهای کمآبر گردشگری در مناطق همجوار منابع، مجاری و تأسیسات آبی که قطعاً با رعایت حرایم کمی و کیفی خواهد بود، تشکر کرد.
منبع: شرکت مدیریت منابع آب