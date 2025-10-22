رئیس فدراسیون کبدی از عملکرد تیم‌های ملی کبدی دختران و پسران ایران در بازی‌های جوانان آسیا ۲۰۲۵ ابراز رضایت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس اورسجی رئیس فدراسیون کبدی ایران پس از فینالیست شدن تیم ملی کبدی پسران در بازی‌های جوانان آسیا در بحرین ۲۰۲۵گفت: برای اولین بار بود که پسران و دختران جوان ایران در رقابت بزرگی در این سطح حضور داشتند و هر دو تیم موفق شدند به فینال این رقابت‌ها راه پیدا کنند و از عملکرد هر دو تیم رضایت دارم.

او ادامه داد: در بازی فینال کار سختی در پیش دارند به هر حال هند قدرت کبدی است و آنها در کشورمان آکادمی‌های متعدد کبدی دارند و امیدواریم در سال‌های آتی در مقابل آنها عملکرد بهتری داشته باشیم رچند که پیش از این هم در جاکارتا هند را شکست داده‌ایم.

اورسجی در مورد میزبانی بحرین گفت: در مجموع به بحرینی‌ها می‌شود نمره قبولی داد برای میزبانی، اما به هر حال نسبت به دوره‌هایی که در چین و کره جنوبی برگزار شد رقابت‌ها در سطح پایین‌تری میزبانی شد. من معتقدم اگر قرار باشد میزبانی در این سطح برگزار شود کشور ما به راحتی می‌تواند این رویداد‌ها را میزبانی کند.

او افزود: در این رقابت‌ها حمایت‌های کمیته ملی المپیک وزارت ورزش و علی الخصوص رسانه‌ها به کبدی خیلی کمک کرد و خوشحالم که هر دو تیم ما در فینال هستند و انشالله روی سکو با مدال خوش رنگ می‌روند.

برچسب ها: عباس اورسجی ، فدراسیون کبدی ، رئیس فدراسیون کبدی
