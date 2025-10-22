قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

مدل خودرو  قیمت به تومان
پژو پارس XU7P 1403 ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار 

۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار    ۱،۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳-  ایران‌خودرو - بازار  ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار  ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار  ۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳  - بازار  ۱،۲۳۵،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار  ۷۰۵،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۰۵،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۲،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۶۲۵،۰۰۰،۰۰۰
 
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۶
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۲۱:۴۵ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
چه کسی چنین پولی میده ،برای تویوتا کرولا و راو ۴ هم زیاده چه رسد به این فرغونها .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
حقوقمون در سال ۱۰۰ میلیون نهایتا بیشتر میشه، ولی فقط در سال یه قلم خودرو سالی ۲۰۰ تومن گرون میشه. خونه و خوراک و پوشاک و درمان و... چیزهای دیگه به کنار
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
شب می خوابیم صبح روز بعد فقیر تر از خواب بیدار می شیم !! تو معیشت زندگی موندیم . اونوقت قیمتها سر سام اور بالا میره . با حقوق بیست میلیونی چطور خودروی چند صد میلیونی بخریم ،، خر هم نمیشه خرید . از بس قیمت خودرو و طلا رو کنترل کردیم . حساب و کتاب زندگی از دستمان خارج شد . زندگی شده سکه طلا دلار خودرو و افسردگی !!!!
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۲ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
بخاطر همینه چندتا چندتا ماشین داریم؟
