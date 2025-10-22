اتصال ۸۶ درصدی روستاهای فارس به اینترنت پرسرعت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حمید سلیمان پور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان، گفت: این استان دارای 37 شهرستان و دو هزار و ۳۳۸ روستای بالای 20 خانوار است و تکلیف وزارت ارتباطات در برنامه هفتم پیشرفت، اتصال تمامی این روستاها به شبکه ملی اطلاعات است.

او افزود: 96 درصد از روستاهای بالای 20 خانوار استان حداقل دارای یک سرویس دیتا بوده و از ابتدای دولت چهاردهم با اتصال ۱۰۷ روستای بالای 20 خانوار دیگر با سرمایه‌گذاری 1380 میلیارد ریالی، از محل اعتبارات طرح خدمات عمومی اجباری روستایی وزارت ارتباطات، هم اکنون دو هزار و ۱۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان معادل ۸۶ درصد به شبکه اینترنت پرسرعت متصل هستند.

سلیمان پور گفت: برنامه اتصال 190 روستای باقی‌مانده و حدود 250 روستای دارای مشکل فنی نیز به اپراتورها ابلاغ شده تا در برنامه زمان‌بندی به نتیجه برسد.

نماینده ارشد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان فارس در خصوص پروژه اتصال منازل و کسب‌وکارها به شبکه فیبر نوری گفت: این پروژه در استان فارس با همکاری شهرداران و اپراتورهای دارای پروانه، در بیش از ۲۰ شهر استان در حال اجراست و در شهرهای کازرون، اقلید، آباده، جهرم و شهر جدید صدرا این پروژه تکمیل شده‌ و در حال ارایه سرویس به متقاضیان است.

او همچنین با اشاره به سفر اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان فارس، از دستور ویژه وزیر ارتباطات برای رفع موانع جهت تسریع در اجرای این کلان پروژه در شهر شیراز خبر داد.

رئیس شورای راهبری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس در بخش دیگری از گزارش خود، به وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: استان فارس دارای 14 سکو در حوزه اقتصاد دیجیتال در سطح ملی است و در حوزه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز با داشتن 750 عضو، نه‌تنها یکی از مراکز پرجمعیت صنفی کشور است، بلکه با اتکا به این ظرفیت گسترده، به عنوان یکی از شش کمیسیون تخصصی و راهبردی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کل کشور نقش‌آفرینی می‌کند.

سلیمان پور از دیگر اقدامات انجام شده به بهره‌برداری کامل از سامانه پنجره واحد زمین با 96 درصد پاسخگویی اشاره و اقدامات حوزه امنیت سایبری و فناوری اطلاعات را صدور 38 گواهینامه افتا در زمینه حفاظت از اطلاعات و سیستم های امنیتی عنوان کرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس درباره پست نیز گفت: در یک سال گذشته، بیش از 9 میلیون مرسوله از استان صادر شده و حدود هشت میلیون مرسوله نیز وارد شده است که گردش بالایی است و در حوزه پست بانک نیز وجود بیش از ۲۱ شعبه و ۳۰۴ باجه روستایی، دسترسی گسترده به خدمات مالی و تسریع در تحقق اقتصاد دیجیتال در مناطق محروم و روستایی استان را فراهم کرده است.

او در خصوص پروژه ملی جی نف نیز گفت: این پروژه که تعیین موقعیت دقیق نشانی‌ها و آدرس‌های فیزیکی را امکان‌پذیر می‌کند، در حوزه شهری استان 85 درصد و در حوزه روستایی 10 درصد پیشرفت دارد.

سلیمان پور در پایان اهداف ویژه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان را، شامل اتصال روستاهای باقی‌مانده و بهبود کیفیت در تعداد دیگری از روستاها، حل مشکل انتقال پهنای باند از شمال به جنوب استان، بهبود پوشش ارتباطی در مناطق گردشگری، تسریع در توسعه شبکه 5G و برنامه‌ریزی برای بهبود پوشش ارتباطی در نقاط عشایری اعلام کرد.