باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حسین سیمایی در آیین تجلیل از کارمندان نمونه ستاد وزارت علوم، بر لزوم حفظ کرامت همکاران و ارتقای معیشت کارکنان این وزارتخانه تأکید کرد.
وی در این آیین که در محل این وزارتخانه برگزار شد، ضمن ابراز خوشحالی از حضور در جمع همکاران، اظهار داشت: همه ما سختیهای معیشت را لمس کردهایم؛ کرامت انسانی با فقر سازگار نیست و متأسفانه هم اعضای هیات علمی و هم کارمندان با مشکلات جدی در امرار و معاش مواجه هستند.
وزیر علوم با تأکید بر اهمیت همکاری استادان و کارمندان در پیشبرد اهداف وزارتخانه، خاطر نشان کرد: بدون همراهی و همکاری این دو گروه، هیچ موفقیتی حاصل نمیشود و برنامهها نمیتوانند به نتیجه برسند.
وی بازنگری آییننامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی را تلاشی گروهی دانست و تصریح کرد: موضوع «فوقالعاده ویژه» هیات امنا که در آییننامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی درج شده، بهزودی ابلاغ و اجرایی خواهد شد.
سیمایی در پایان اظهار امیدواری کرد که توفیق یابیم تا آنچه در شأن همکاران است انجام دهیم و در این راستا تمام بضاعت خود را برای ارتقای سطح معیشت استادان، کارکنان ستادی و دانشگاهی به کار خواهیم گرفت.