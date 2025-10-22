رئیس جمهور قهرمانی مقتدرانه تیم ملی گلبال مردان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا-پاسیفیک را صمیمانه تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیامی با تبریک قهرمانی مقتدرانه تیم ملی گلبال مردان جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا-پاسیفیک تصریح کرد: این پیروزی ارزشمند که با غلبه بر حریفان قدرتمند، به دست آمد، نشان از توانمندی، اراده، تلاش و همبستگی ورزشکاران عزیز کشورمان دارد که با تکیه بر ایمان، پشتکار و روحیه‌ی پهلوانی، بار دیگر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در میادین بین‌المللی به اهتزاز درآوردند.

متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی مقتدرانه تیم ملی گلبال مردان جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا-پاسیفیک، مایه‌ی شادی ملت بزرگ ایران شد.

این پیروزی ارزشمند که با غلبه بر حریفان قدرتمند، به دست آمد، نشان از توانمندی، اراده، تلاش و همبستگی ورزشکاران عزیز کشورمان دارد که با تکیه بر ایمان، پشتکار و روحیه‌ی پهلوانی، بار دیگر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در میادین بین‌المللی به اهتزاز درآوردند.

این موفقیت را به اعضای تیم ملی گلبال، کادر فنی، خانواده‌های گرامی آنان و جامعه ورزش کشور صمیمانه تبریک می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای همه‌ی ورزشکاران عزیز کشورمان تندرستی، سرافرازی و تداوم پیروزی‌ها را مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

