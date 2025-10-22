باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا منتظری در نشست امور مالیاتی فارس با بیان این مطلب اظهار کرد: بیش از ۲۰ هزار مؤدی مالیاتی در قالب فرم «تبصره ماده ۱۰۰» در اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات مشارکت کرده‌اند.

او با اشاره به مجموع اعتبار مورد نیاز برای ۴۰ پروژه استان‌، بیان کرد: از مجموع ۱۲ هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز برای این پروژه‌های نیمه تمام، ۷۰۰۰ میلیارد ریال آن از طریق مشارکت مودیان در طرح نشان‌دار کردن مالیات تامین شده است.

مدیرکل امور مالیاتی فارس اظهار کرد: بیش‌ترین اقبال مؤدیان مالیاتی استان مربوط به پروژه‌های بخش‌های«آموزش و پرورش و مهارتی»، «بهداشت و درمان»، «ورزشی و فرهنگی» و «عمرانی و راهسازی» بوده و مشارکت مودیان در این حوزه‌ها بیشتر از سایر بخش‌ها قابل مشاهده است.

او اضافه کرد: بیشترین مشارکت مؤدیان در استان فارس مربوط به پروژه «تکمیل بیمارستان مرودشت» بوده که ۳۲۲۰ مؤدی، مالیات پرداختی شان را به این پروژه اختصاص داده و در جهت تکمیل این پروژه مشارکت کرده‌اند. سایر پروژه‌های مهم شامل «تکمیل محور جهرم به لار» و «تکمیل محور فیروزآباد به شیراز» هستند.

‏‎منتظری گفت: این طرح که برای دومین سال اجرا شده است، به مؤدیان مالیاتی این امکان را می‌دهد که محل هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی خود را تعیین کنند و به پروژه‌های ملی و استانی اولویت‌دار تخصیص دهند.

