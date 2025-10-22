باشگاه خبرنگاران جوان - میثم نصیری در نشست کانون‌های خدمت رضوی استان فارس با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه طرح «مهر درخشان رضوی» میان دستگاه‌های خدمت‌رسان استان گفت: بر پایه این تفاهم‌نامه، نخستین کاروان زائران اولی با استعداد ۹۰ نفر به حرم مطهر حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) مشرف خواهند شد و این حرکت مردمی، سرآغاز مرحله جدیدی از خدمت خالصانه و ترویج فرهنگ رضوی در میان اقشار مختلف جامعه خواهد بود.

او بیان کرد: در دو سال گذشته در طرح مهر درخشان رضوی که از سوی این مدیریت در استان و با همکاری آستان قدس رضوی در مشهد و مساعدت خیرین بزرگوار استان و خادمیاران رضوی صورت گرفته است، هر ماه به‌طور متوسط نزدیک به ۴٠ نفر و تاکنون نزدیک به ۴٠٠ نفر از محرومین و مشتاقان زیارت حرم رضوی که توفیق نیافته بودند به مشهد مشرف شدند.

دبیر کانون تخصصی زیارت کانون‌های خدمت رضوی استان فارس گفت: در طرح مذکور زائران اولی طی سه شبانه‌روز به‌صورت رایگان ضمن زیارت حرم امام رئوف و استفاده از دیگر برنامه‌های فرهنگی آستان، از اسکان و پذیرایی سه وعده غذای حضرت به‌صورت رایگان بهره‌مند شده‌اند.

معاون اجتماعی کانون‌های خدمت رضوی استان فارس نیز گفت: طرح «مهر درخشان رضوی» در راستای گسترش فرهنگ زیارت و خدمت رضوی، با هدف اعزام زائران اولی و اقشار محروم به مشهد مقدس، زمینه‌ساز همدلی و مشارکت میان نهادهای فرهنگی و مردمی استان فارس خواهد بود.

حمیدرضا محمدی بیان کرد: نشست مشترک نهادهای فرهنگی و اجتماعی استان فارس با محوریت طرح «مهر درخشان رضوی» با هدف فراهم‌سازی زمینه اعزام زائران اولی و اقشار محروم به حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد و طی آن تفاهم‌نامه‌ای برای اجرای این برنامه نورانی به امضا رسید.

او گفت: این نشست فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی و همدلی میان نهادهای خدمت‌رسان استان در مسیر تحقق زیارت رضوی بود و هدف آن، ایجاد سازوکاری منسجم برای اعزام زائران اولی و خانواده‌های محروم به مشهد مقدس است.

محمدی افزود: در این نشست که معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی‌(ره) نیز حضور داشت، ابعاد اجرایی و حمایتی طرح از منظر فرهنگی، اجتماعی و پشتیبانی مالی مورد بحث و توافق قرار گرفت.

منبع: کانون رضوی فارس