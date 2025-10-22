دبیر کانون تخصصی زیارت کانون‌های خدمت رضوی فارس با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه طرح «مهر درخشان رضوی» میان دستگاه‌های خدمت‌رسان استان گفت: بر پایه این تفاهم‌نامه، نخستین کاروان زائران اولی با استعداد ۹۰ نفر به حرم مطهر حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) مشرف خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - میثم نصیری در نشست کانون‌های خدمت رضوی استان فارس با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه طرح «مهر درخشان رضوی» میان دستگاه‌های خدمت‌رسان استان گفت: بر پایه این تفاهم‌نامه، نخستین کاروان زائران اولی با استعداد ۹۰ نفر به حرم مطهر حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) مشرف خواهند شد و این حرکت مردمی، سرآغاز مرحله جدیدی از خدمت خالصانه و ترویج فرهنگ رضوی در میان اقشار مختلف جامعه خواهد بود.

او بیان کرد: در دو سال گذشته در طرح مهر درخشان رضوی که از سوی این مدیریت در استان و با همکاری آستان قدس رضوی در مشهد و مساعدت خیرین بزرگوار استان و خادمیاران رضوی صورت گرفته است، هر ماه به‌طور متوسط نزدیک به ۴٠ نفر و تاکنون نزدیک به ۴٠٠ نفر از محرومین و مشتاقان زیارت حرم رضوی که توفیق نیافته بودند به مشهد مشرف شدند.

دبیر کانون تخصصی زیارت کانون‌های خدمت رضوی استان فارس گفت: در طرح مذکور زائران اولی طی سه شبانه‌روز به‌صورت رایگان ضمن زیارت حرم امام رئوف و استفاده از دیگر برنامه‌های فرهنگی آستان، از اسکان و پذیرایی سه وعده غذای حضرت به‌صورت رایگان بهره‌مند شده‌اند.

معاون اجتماعی کانون‌های خدمت رضوی استان فارس نیز گفت: طرح «مهر درخشان رضوی» در راستای گسترش فرهنگ زیارت و خدمت رضوی، با هدف اعزام زائران اولی و اقشار محروم به مشهد مقدس، زمینه‌ساز همدلی و مشارکت میان نهادهای فرهنگی و مردمی استان فارس خواهد بود. 

 حمیدرضا محمدی بیان کرد: نشست مشترک نهادهای فرهنگی و اجتماعی استان فارس با محوریت طرح «مهر درخشان رضوی» با هدف فراهم‌سازی زمینه اعزام زائران اولی و اقشار محروم به حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد و طی آن تفاهم‌نامه‌ای برای اجرای این برنامه نورانی به امضا رسید. 

او گفت: این نشست فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی و همدلی میان نهادهای خدمت‌رسان استان در مسیر تحقق زیارت رضوی بود و هدف آن، ایجاد سازوکاری منسجم برای اعزام زائران اولی و خانواده‌های محروم به مشهد مقدس است. 

محمدی افزود: در این نشست که معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی‌(ره) نیز حضور داشت، ابعاد اجرایی و حمایتی طرح از منظر فرهنگی، اجتماعی و پشتیبانی مالی مورد بحث و توافق قرار گرفت. 

منبع: کانون رضوی فارس

برچسب ها: کانون رضوی ، استان فارس ، زیارت ، حرم امام رضا
خبرهای مرتبط
توزیع ۱۳۰۰ بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان مناطق کمترتوسعه‌یافته فارس
تشکیل ستاد دهه کرامت در البرز
برگزاری اجتماع خادم یاران رضوی در تبریز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مجروح شدن ۳ نفر در مسابقات پاراگلایدر کازرون
از باغ تا بازار؛ جشنواره انار کازرون فرصتی برای توسعه ظرفیت‌های اقتصادی منطقه
توقیف بیش از ۴۰۰ دستگاه وسایط نقلیه/ کشف تریاک در کارتن‌های انجیر
۷۰۰۰ میلیارد ریال توسط مؤدیان مالیاتی برای طرح‌های نیمه‌تمام فارس تامین اعتبار شد
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب پیشگام در صادرات ۱۶۲ هزار تن شمش آلومینیوم + فیلم
بخش خصوصی یکی از بهترین مراجع شناسایی مشکلات و ارائه راهکار‌های اقتصادی
اتصال ۸۶ درصدی روستاهای فارس به اینترنت پرسرعت
انعقاد تفاهم‌نامه طرح مهر درخشان رضوی در فارس
تلاش برای احیای نقش اجتماعی ۱۰ هزار مسجد
علما پیشگام اقامه عدالت؛ حرکت مساجد در مسیر آرمان‌های انقلاب
آخرین اخبار
برخورد قاطع با متخلفان ساخت‌وساز در باغ‌های قصردشت
از باغ تا بازار؛ جشنواره انار کازرون فرصتی برای توسعه ظرفیت‌های اقتصادی منطقه
توقیف بیش از ۴۰۰ دستگاه وسایط نقلیه/ کشف تریاک در کارتن‌های انجیر
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب پیشگام در صادرات ۱۶۲ هزار تن شمش آلومینیوم + فیلم
بخش خصوصی یکی از بهترین مراجع شناسایی مشکلات و ارائه راهکار‌های اقتصادی
تلاش برای احیای نقش اجتماعی ۱۰ هزار مسجد
علما پیشگام اقامه عدالت؛ حرکت مساجد در مسیر آرمان‌های انقلاب
۷۰۰۰ میلیارد ریال توسط مؤدیان مالیاتی برای طرح‌های نیمه‌تمام فارس تامین اعتبار شد
انعقاد تفاهم‌نامه طرح مهر درخشان رضوی در فارس
اتصال ۸۶ درصدی روستاهای فارس به اینترنت پرسرعت
مجروح شدن ۳ نفر در مسابقات پاراگلایدر کازرون
پیوند طعم اصیل ایرانی به آسیای شرقی با انجیر‌های میمند