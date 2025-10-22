رییس جهاد کشاورزی گیلان از شناسنامه دار شدن محصولات کشاورزی صادراتی در آینده نزدیک خبر داد و گفت : بر این اساس مکان تولید و استفاده از نوع سم در محصولات تولیدی درج می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ صالح محمدی، رییس جهاد کشاورزی گیلان امروز در جمع خبرنگاران به ظرفیت های بالای گیلان در تولید انواع محصولات کشاورزی اشاره کرد و افزود : با بهره گیری از تکنولوژی جدید می توان تولید در بخش های مختلف تولیدی استان را افزایش داد.

رییس جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه محصولات استان به دیگر استانهای کشور نیز ارسال می شوند، گفت : امسال یک میلیون ۱۲۳ تن شلتوک از ارقام محلی و بومی و همچنین پر پتانسیل از اراضی کشاورزی گیلان برداشت شده است.‌

وی به شناسنامه دار شدن محصولات کشاورزی در آینده نزدیک خبر داد و گفت : بر این اساس مکان تولید و استفاده از نوع سم در محصولات تولیدی در آن شناسنامه درج می شود.



محمدی خاطر نشان ساخت : با شناسنامه دار شدن محصولات صادراتی و برند شدن محصولات زمینه جذب مشتری چه در داخل کشور و خارج از کشور مهیا می شود.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه یکی از پیامدهای تغییر اقلیم، انواع آفات در محصولات کشاورزی است ، گفت : بر این اساس مبارزه بیولوژیک با آفات در دستور کار قرار گرفته است و به دلیل اهمیت سلامت در جامعه از مبارزه شیمیایی سعی می شود کمتر استفاده شود.‌