نخست وزیر رژیم صهیونیستی مخالفت خود را با اعزام نیرو از ترکیه به غزه اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل روز چهارشنبه به مخالفت خود با هرگونه نقشی برای نیروهای امنیتی ترکیه در نوار غزه به عنوان بخشی از مأموریت نظارت بر آتشبس مورد حمایت ایالات متحده اشاره کرد.
نتانیاهو که در قدس اشغالی در کنار جی. دی. ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده که به آنجا سفر کرده بود، صحبت میکرد، گفت که آنها در مورد «روز بعد» غزه، از جمله اینکه چه کسی میتواند امنیت را در این سرزمین که در اثر دو سال جنگ ویران شده است، تأمین کند، صحبت کردهاند.
ونس، که روز سهشنبه گفته بود طرح آتشبس دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده بهتر از حد انتظار پیش میرود، دوباره خوشبینی خود را تکرار کرد. او گفت: «من هرگز نگفتم که آسان است. اما چیزی که من هستم خوشبینی است که آتشبس برقرار خواهد ماند و ما واقعاً میتوانیم آیندهای بهتر در کل خاورمیانه بسازیم.»
پس از برقراری آتشبس، میانجیها بر مرحله دوم طرح ترامپ برای غزه متمرکز شدهاند که خواستار خلع سلاح حماس و استقرار یک نیروی بینالمللی تثبیتکننده است که پلیس فلسطین را آموزش داده و از آن حمایت کند.
نتانیاهو در پاسخ به سوالی در مورد ایده نیروهای امنیتی ترکیه در غزه گفت: «ما با هم در مورد آن تصمیم خواهیم گرفت؛ بنابراین من نظرات بسیار قوی در مورد آن دارم. میخواهید حدس بزنید که آنها چه هستند؟»
ونس روز سهشنبه گفت که ترکیه با حرکت آتشبس به مرحله بعدی، «نقش سازندهای» ایفا خواهد کرد.
روابط زمانی گرم بین ترکیه، عضو ناتو و اسرائیل، در طول جنگ غزه به پایینترین سطح خود رسید و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به شدت از حملات اسرائیل به این منطقه محصور و سایر نقاط خاورمیانه انتقاد کرد.
ترکیه که به متقاعد کردن حماس برای پذیرش طرح ترامپ کمک کرد، گفته است که در کارگروه بینالمللی برای نظارت بر اجرای آتشبس شرکت خواهد کرد و نیروهای مسلح آن میتوانند در صورت نیاز در ظرفیت نظامی یا غیرنظامی خدمت کنند.
دو هفته پیش، اردوغان گفت که ترکیه میتواند «در میدان» نقشی ایفا کند، در حالی که یک مقام ارشد به رویترز گفت که در کارگروه مشترک - در کنار اسرائیل، ایالات متحده، قطر و مصر - که برای یافتن اجساد اسرای فوت شده در غزه که محل آنها نامعلوم است، تشکیل شده است، شرکت خواهد کرد.
طبق مرحله اول طرح ترامپ، آتشبس ۱۲ روز پیش آغاز شد. پس از آن اسرای زنده باقی مانده اسرائیلی آزاد شدند و حدود ۲۰۰۰ زندانی فلسطینی توسط اسرائیل آزاد شدند.
اما آتشبس همچنان شکننده است و با شعلههای خشونت و اتهامات متقابل بر سر سرعت بازگرداندن اجساد اسرا، ورود کمکها و باز شدن مرزها همراه بوده است.
ونس گفت: «ما یک کار بسیار بسیار دشوار پیش رو داریم که خلع سلاح حماس است، اما بازسازی غزه برای بهبود زندگی مردم غزه و همچنین اطمینان از این است که حماس دیگر تهدیدی برای دوستان ما در اسرائیل نباشد، مهم است.»
طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، نیروهای اسرائیلی از زمان شروع آتشبس حداقل ۸۷ فلسطینی از جمله غیرنظامیان را به شهادت رسانده اند و دو سرباز اسرائیلی نیز در آخر هفته در جنوب غزه کشته شدند.
طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، حملات اسرائیل از زمان شروع جنگ بیش از ۶۸۰۰۰ فلسطینی را در غزه به شهادت رسانده است.
منبع: رویترز