باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - پروژهٔ تقاطع غیرهم‌سطح میدان سردار شهید سلیمانی در بروجرد با مشارکت شهرداری و وزارت راه و شهرسازی (و در مقاطع گزارش‌شده با همکاری قرارگاه خاتم‌الانبیا) تعریف و کلنگ‌زنی شده و عملیات اجرایی آن در برنامهٔ توسعهٔ ترافیکی شهر قرار گرفته است.

بر اساس اعلام‌ها، طول پل/روگذر حدود ۶۸۰ متر و شامل دو باند رفت و برگشت خواهد بود که آن را در میان پروژه‌های محلی برجسته می‌سازد.

موقعیت راهبردی این تقاطع در انتهای کمربندی بروجرد و محل تردد وسیله‌های سنگین بار قرار دارد؛ لذا تداخل ترافیک شهری و عبوری بالا است و نیاز به جداسازی سطوح ترافیکی محسوس است.

ایجاد روگذر/تقاطع غیرهم‌سطح موجب حذف تقاطع هم‌سطح پرحادثةی میان مسیر‌های برون‌شهری و درون‌شهری می‌شود که به‌خصوص در ساعات اوج و فصول جابه‌جایی مسافر و بار، ترافیک را آرام می‌کند.

تکمیل کمربندی و تقاطع‌های درجه‌یک زیرساخت لازم برای توسعهٔ سرزمینی سالم و مدیریت جریان حمل‌ونقل را فراهم می‌کند و امکان توسعۀ اقتصادی در حاشیهٔ محور را میسر می‌سازد.

احداث تقاطع شهید سلیمانی بعنوان بزرگترین تقاطع غیر هم‌سطح استان و غرب کشور

مهندس عیدی شهردار بروجرد اظهار داشت: تأمین مالی پروژه‌های عمرانی یکی از دغدغه‌های مدیریت شهری است، زیرا این پروژه‌ها معمولاً نیازمند سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی هستند که در برخی موارد می‌بایست از توان دولت نیز بهره گرفت تا شاهد تسریع در اجرای آنها باشیم.

وی گفت: گفت‌و‌گو و بهره مندی از تجربیات دولت مردان، اعتبار لازم برای غلبه بر مشکلات و همچنین موانع مالی که فراتر از توانایی‌های اجرایی یک شهرداری است را فراهم می‌نماید.

شهردار بروجرد گفت: در همین راستا طی جلسه‌ای که در محل وزارتخانه راه و شهرسازی با حضور دکتر بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی، حاج محمد پاپی نژاد رئیس شورای اسلامی، دکتر عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد و سردار رحمانی فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) برگزار گردید، گزارشی از روند رو به رشد و توسعه زیرساخت‌های شهر بروجرد ارائه شد که مورد توجه و رضایت مهندس بازوند قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه دکتر بازوند در جریان احداث پل‌های غیر همسطح شهرستان قرار گرفت و ضمن ابراز خرسندی از سرعت عمل مدیریت شهری در توسعه و آبادانی شهر، در خصوص همکاری در جهت تسریع در روند احداث پل روگذر شهید سلیمانی بعنوان بعنوان بزرگترین تقاطع غیر هم‌سطح استان و غرب کشور است.

پل روگذر شهید سلیمانی به طول ۶٨٠ متر و دارای ٢ باند به عرصه ١٠ متر بزرگترین تقاطع در استان و غرب کشور به حساب می‌آید که نقش کلیدی در رفع گره ترافیکی شهرستان ایفا می‌کند.

خاطرنشان می‌شود: تعامل و همفکری شورای اسلامی شهر، پیگیری‌های مهندس عیدی شهردار بروجرد و حمایت‌های حاج عباس گودرزی نماینده مجلس شورای اسلامی زمینه ساز توسعه پیشرفت و ایجاد شهرداری پویا و توانمند شده است.

احداث تقاطع غیرهم‌سطح شهید سلیمانی در بروجرد، در صورتی که با رعایت کامل اصول مهندسی، مدیریت ترافیک حرفه‌ای، و نگرش جامع شهری اجرا شود، می‌تواند نقطهٔ عطفی در توسعهٔ زیرساخت‌های حمل‌ونقل این شهر و منطقه باشد: کاهش زمان سفر، ارتقای ایمنی، و تسهیل جریان بار و مسافر از منافع ملموس این پروژه‌اند. اما این دستاورد‌ها مشروط به برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت قراردادها، و تأمین منابع نگهداری در دورهٔ پس از تکمیل است. اجرای موفق چنین پروژه‌ای می‌تواند الگوی خوبی برای دیگر شهر‌های هم‌جوار و استان باشد مشروط بر آنکه فراتر از سازهٔ فنی، به انسان، محیط و اقتصاد محلی نیز توجه شود.