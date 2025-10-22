در نشست امروز استاندار گیلان با سرکنسول روسیه در رشت بر نقش راهبردی این استان در توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه تأکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق شناس، استاندار گیلان امروز (چهارشنبه ۳۰ مهر ماه) در دیدار با سرکنسول فدراسیون روسیه در رشت با تأکید بر موقعیت راهبردی این استان در کریدور شمال ـ جنوب گفت: گیلان می‌تواند محور اصلی توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه در حوزه دریای خزر باشد و تکمیل پروژه ریلی رشت ـ آستارا، افق تازه‌ای را در همکاری‌های تجاری دو کشور می‌گشاید.

او با اشاره به روابط دیرینه ایران و روسیه در حوزه دریای خزر افزود: روسیه امروز مهمترین شریک تجاری ایران در منطقه خزر است و بخش عمده‌ای از کشتی‌های ایرانی به بنادر روسیه تردد دارند.

استاندار تصریح کرد: گیلان به دلیل موقعیت ژئو‌اکونومیک ویژه خود در شمال کشور، نقش محوری در فعال‌سازی کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب دارد؛ کریدوری که اتصال بنادر خلیج فارس را از طریق راه‌آهن رشت ـ آستارا به بنادر روسیه و شمال اروپا ممکن می‌سازد.

حق شناس به روند اجرایی این پروژه اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۵۱ درصد از اراضی مسیر راه‌آهن رشت ـ آستارا تملک شده و در حال رایزنی برای تأمین مالی و انتخاب پیمانکار با مشارکت طرف روسی هستیم تا عملیات اجرایی در کوتاهترین زمان ممکن آغاز شود.

برگزاری اجلاس استانداران کشور‌های حاشیه دریای خزر ماه آینده در رشت

او همچنین از برگزاری اجلاس استانداران کشور‌های حاشیه دریای خزر در رشت خبر داد و اظهار داشت: این اجلاس که ماه آینده با حضور ۳ استاندار از مناطق مختلف روسیه و مقامات کشور‌های ساحلی خزر برگزار می‌شود، فرصت مغتنمی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری و زیربنایی میان استان‌های ساحلی خواهد بود.

استاندار گیلان توسعه روابط اقتصادی را یکی از مؤثرترین ابزار‌ها برای حل مشکلات کشور دانست و افزود: امروز دیپلماسی اقتصادی، محور اصلی تعاملات بین‌المللی است و گیلان با بهره‌مندی از بنادر فعال، شبکه حمل و نقل متنوع و ظرفیت‌های انسانی توانمند، می‌تواند نقش پل ارتباطی ایران با کشور‌های حوزه خزر را ایفا کند.

اهمیت روابط ایران و روسیه در دریای خزر

آندری وادوف، سرکنسول فدراسیون روسیه در رشت هم در این دیدار ضمن تأکید بر اهمیت روابط ایران و روسیه در دریای خزر گفت: روسیه آماده همکاری با گیلان در زمینه‌های مختلف اقتصادی، فناورانه و فرهنگی است و از برگزاری همایش بین‌المللی دریای خزر به میزبانی این استان استقبال می‌کند.

او افزود: حضور فعال مقامات استانی، اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی در نشست‌های بین‌المللی، نشان‌دهنده اراده مشترک ۲ کشور برای توسعه پایدار روابط اقتصادی و گسترش سرمایه‌گذاری‌های متقابل است.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان