فرمانده انتظامی کوهدشت از دستگیری عامل تیراندازی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "علی امانی" اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی به سمت منزل یکی از شهروندان دریکی از محلات شهرستان کوهدشت، شناسایی و دستگیری متهم یا متهمان در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ این شهرستان با اشراف اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی یک متهم را در این زمینه شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی موفق به دستگیری وی شدند.

سرهنگ امانی ضمن اشاره به کشف سلاح بکار رفته، بیان داشت: متهم علت تیراندازی را اختلافات قبلی عنوان کرده است، که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.

فرمانده انتظامی کوهدشت در پایان خاطرنشان کرد: هر اقدامی که آرامش شهروندان را مختل کند با برخورد جدی و قانونی پلیس رو‌به‌رو خواهد شد و شهروندان نیز هرگونه مورد مشکوک در این زمینه را به پلیس اطلاع دهند.

منبع: پلیس لرستان

برچسب ها: پلیس ، لرستان
