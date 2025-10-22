باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان پس از تماشای دیدار تیم ملی کبدی پسران ایران و سریلانکا در بازیهای آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ که با برتری ملی پوشان کشورمان به پایان رسید، گفت: کاروان ایران با حضور مربیان و سرپرستان حدود ۴۰۰ نفر هستند. بچههای ایران خوب مسابقات را شروع کردند و امروز هم کبدی پسران به فینال راه یافت. من از طرف مردم به بچهها خداقوت میگویم. انشاءالله ورزشکاران در این مدت افتخارات خوبی کسب خواهند کرد.
او ادامه داد: بعد از این مسابقات، مسابقات کشورهای اسلامی با حضور ۵۷ کشور در عربستان و شهر ریاض برگزار خواهد شد و کاروان آمادهای به این رویداد اعزام خواهیم کرد. پس از آن نیز المپیک ناشنوایان را در توکیو خواهیم داشت و تیمها آماده حضور در این مسابقات هستند.
وزیر ورزش و جوانان بیان کرد: در آذرماه کاروان ما در مسابقات پاراآسیایی جوانان در دبی حضور پیدا خواهد کرد. در دوماه آینده ورزشکاران ایران موفقیتهای زیادی را خواهند داشت. تداوم این رویدادها در سال آینده و بازیهای آسیایی ناگویا خواهد بود تا نتایج خوبی در ۲۰۲۶ و المپیک ۲۰۲۸ کسب کنیم.
او خاطرنشان کرد: از تمام ظرفیتها استفاده خواهیم کرد تا ورزشکاران در رویدادهای مهم بدرخشند و من این اطمینان را میدهم که جوانان همه تلاششان را به کار خواهند برد.