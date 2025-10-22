باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه شورای راهبردی سازمان با اشاره به اینکه ما نیاز جدی به گفت‌و‌گو داریم و باید این موضوع تقویت شود، بیان کرد: نقد‌ها به رشد و پویایی سازمان حفاظت محیط زیست کمک می‌کند.

وی افزود: ما قدردان انتقادات به ویژه نقد‌های فعالان محیط زیست و نمایندگان تشکل‌ها هستیم و به آن نیاز داریم و اعتقاد داریم نگاه نقادانه می‌تواند به ما کمک کند تا در مسیر درست حرکت کنیم حتی اگر این نقد غیرمنصفانه باشد.

او در ادامه تاکید کرد: مسأله محور بودن موضوعاتی که در شورای راهبردی مورد بررسی قرار می‌گیرد مهم است، چرا که انتظار بر این است این شورا در حل مسائل پیش روی سازمان نظرات مشورتی بدهد.

معاون رییس جمهور با اشاره به تعدد و کثرت مسائل محیط زیستی کشور تصریح کرد: باید سعی کنیم مسائل را با اولویت بررسی کنیم همچنین لازم است ارتباط بین سازمان و تشکل‌ها و فعالان محیط‌زیست تقویت شود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: برای تصویب آیین نامه‌های اخیر دولت در حوزه محیط زیست جلسات بسیار زیادی با ذی نفعان و دستگاه‌ها برگزار شده است. همه تلاش تیم مدیریتی سازمان این است که مواضع محیط زیست با حساسیت و جدیت پیگیری شود.

انصاری با اشاره به آنکه باید در مسیر حل مسائل گام برداریم گفت: بسیاری از مسایل و چالش‌های محیط زیستی، چون در طول زمان پیچیده و عمیق شده‌اند راهکار‌های کوتاه مدت و سریع ندارند و حل آنها نیازمند زمانی منطقی است.

منبع: سازمان محیط زیست