باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - از بین رفتن پوشش جنگلی براثر کاهش ذخیره آب، فرسایش خاک، از بین رفتن زیستگاه جانوری بوده و افزایش هزینه مهار و احیا، کاهش کارایی حفاظت منابع طبیعی، اثر بر معیشت روستایی است.

کاهش ۵۰ درصدی حریق در جنگل‌ها و مراتع لرستان

معاون حفاظت منابع طبیعی لرستان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۰۱ فقره آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع استان رخ داده که ۷۰۷ هکتار را در بر گرفته و نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۰۱ فقره آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی استان رخ داده است و مساحت آتش‌گرفته تا اکنون حدود ۷۰۴ هکتار گزارش شده است.

معاون حفاظت منابع طبیعی لرستان بیان کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۵۰٪ کاهش داشته است.

استان لرستان دارای حدود ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ هکتار جنگل بوده و حدود ۶۱۷ هزار هکتار از این سطح در قالب «نقاط بحرانی آتش‌سوزی» شناسایی شده‌اند.

۱۵۰ نقطه بحرانی آتش‌سوزی در استان شناسایی شده و در این مناطق «دیده‌بان» مستقر شده‌اند.

برخی از مهم‌ترین شهرستان‌های دارای مخاطره بالا شامل کوهدشت، چگنی، خرم‌آباد، پلدختر، معمولان و دلفان هستند.