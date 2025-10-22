جنگل‌های بلوط استان لرستان علاوه بر جنبه زیست‌محیطی، از نظر فرهنگی و معیشتی برای محلی‌ها اهمیت دارند، آسیب می‌بینند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - از بین رفتن پوشش جنگلی براثر کاهش ذخیره آب، فرسایش خاک، از بین رفتن زیستگاه جانوری بوده و افزایش هزینه مهار و احیا، کاهش کارایی حفاظت منابع طبیعی، اثر بر معیشت روستایی است.

کاهش ۵۰ درصدی حریق در جنگل‌ها و مراتع لرستان

معاون حفاظت منابع طبیعی لرستان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۰۱ فقره آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع استان رخ داده که ۷۰۷ هکتار را در بر گرفته و نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش داشته است.
 وی افزود: از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۰۱ فقره آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی استان رخ داده است و مساحت آتش‌گرفته تا اکنون حدود ۷۰۴ هکتار گزارش شده است.

معاون حفاظت منابع طبیعی لرستان بیان کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۵۰٪ کاهش داشته است. 

استان لرستان دارای حدود ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ هکتار جنگل بوده و حدود ۶۱۷ هزار هکتار از این سطح در قالب «نقاط بحرانی آتش‌سوزی» شناسایی شده‌اند. 

۱۵۰ نقطه بحرانی آتش‌سوزی در استان شناسایی شده و در این مناطق «دیده‌بان» مستقر شده‌اند.

 برخی از مهم‌ترین شهرستان‌های دارای مخاطره بالا شامل کوهدشت، چگنی، خرم‌آباد، پلدختر، معمولان و دلفان هستند.

برچسب ها: آتش سوزی ، لرستان
خبرهای مرتبط
هشدار وقوع آتش‌سوزی در سطح مراتع خرم‌آباد
۷۳.۵ هکتار جنگل و مرتع لرستان در آتش بی توجهی انسان سوخت
اختصاص ۳ گروه برای مهار آتش‌سوزی احتمالی در مراتع بروجرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
احداث تقاطع شهید سلیمانی بروجرد بعنوان بزرگترین تقاطع غیر هم‌سطح غرب کشور
دستگیری عامل تیراندازی در کوهدشت
آمار امیدوارکننده از لرستان سبز؛ جنگل‌ها در امان‌تر از همیشه
اجرای ناقص قانون جوانی جمعیت در لرستان؛ تنها ۵ بانک پای کار آمدند!
آخرین اخبار
آمار امیدوارکننده از لرستان سبز؛ جنگل‌ها در امان‌تر از همیشه
احداث تقاطع شهید سلیمانی بروجرد بعنوان بزرگترین تقاطع غیر هم‌سطح غرب کشور
دستگیری عامل تیراندازی در کوهدشت
اجرای ناقص قانون جوانی جمعیت در لرستان؛ تنها ۵ بانک پای کار آمدند!
انشعابات غیرمجاز آب در لرستان؛ زخمی پنهان بر پیکر مدیریت منابع آبی
پیشرفت قطره‌چکانی در نهضت ملی مسکن دورود؛ مسیر دشوار خانه‌دار شدن
بازار دام در کوچه‌های شهر خرم آباد؛ بازاری برای دام، یا باری برای شهر؟