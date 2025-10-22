رئیس پلیس راهور فارس از توقیف ۴۶۶ دستگاه وسایط نقلیه متخلف طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - سرهنگ کورش کریمی رئیس پلیس راهور فارس بیان کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوشمند کنترل و پایش ترافیک و شناسایی رانندگان دارای رفتار‌های هنجارشکنانه در رانندگی و رصد تخلفات حادثه ساز که موجب برهم خوردن نظم و امنیت نرافیکی معابر می‌شود، با متخلفان به شدت برخورد خواهد کرد.

او افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته با اجرای طرح انتظام بخشی و ایمن سازی ترافیک در سطح کلانشهر شیراز و دیگر شهر‌های استان فارس، ۳۶۰ خودرو و ۱۰۶ دستگاه موتورسیکلت که رانندگان آن‌ها مرتکب تخلفات حادثه ساز شده بودند ضمن اعمال قانون به پارکینگ‌های توقیفی منتقل شدند و همچنین تعداد ۴۳ برگ گواهینامه رانندگان هنجارشکن نیز ضبط شد.

ناکامی قاچاقچی در انتقال ۸۰ کیلو حشیش به شیراز

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس از کشف ۸۰ کیلوگرم حشیش در بازرسی از سواری پژو پارس خبر داد.

سرهنگ بیژن بارسالاری رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس اظهار کرد: در جهت اجرای طرح مبارزه با سوداگران مرگ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک سواری پژو پارس مشکوک شدند و با اقدامات فنی آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۸۰ کیلوگرم حشیش را کشف و راننده قاچاقچی را نیز دستگیر کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس با بیان اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد، گفت: برخورد با سوداگران مرگ به صورت ویژه در دستور کار این مجموعه است.

کشف تریاک در کارتن‌های حامل انجیر

فرمانده انتظامی ارسنجان از کشف ۴۷ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک در بازرسی از یک دستگاه وانت نیسان خبر داد.

سرهنگ محمد ایگدر فرمانده انتظامی ارسنجان بیان کرد: ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان حامل بار انجیر که کنار جاده پارک بود مشکوک شدند و آن را مورد بررسی قرار دادند.

او با اشاره به اینکه در بازرسی از این خودرو ۴۷ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای درون کارتن‌های حامل انجیر جاسازی شده بود، کشف شد، گفت: تلاش برای دستگیری راننده و قاچاقچی مواد مخدر با جدیت ادامه دارد.

کشف ماینر‌های بدون مجوز در زرقان

فرمانده انتظامی زرقان گفت: در بازرسی از یک منزل مسکونی، ۱۰ دستگاه ماینر به ارزش ۴ میلیارد ریال کشف شد.

سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی زرقان اظهار کرد: ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ بوستان این شهرستان در جهت اجرای طرح مبارزه با کالا و ارز و مقابله قاطعانه با معضل شوم قاچاق، از نگهداری ماینر‌های بدون مجوز در یک منزل شخصی مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران پس از تکمیل تحقیقات و هماهنگی قضایی در بازرسی از این منزل ۱۰ دستگاه ماینر کشف و یک نفر متهم را نیز دستگیر کردند.

رئیس پلیس شهرستان زرقان با اشاره به تشکیل پرونده و تحویل متهم به مراجع قضایی، تصریح کرد: ارزش اقلام مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه ۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

کشف ۲۰ میلیارد ریال کالای بدون مجوز در مُهر

فرمانده انتظامی مهر از کشف کالای بدون مجوز به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ نصرالله دهقان فرمانده انتظامی مهر اظهار کرد: در جهت اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق و همچنین ارتقای امنیت محله، ماموران انتظامی مهر هنگام گشت زنی در محور مواصلاتی به یک دستگاه وانت آریسان مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو ۲ هزار و ۳۳۳ ثوب انواع پوشاک که بدون هرگونه مجوز قانونی بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی مهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند، ادامه داد: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.