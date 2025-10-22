باشگاه خبرنگاران جوان - انیمیشن سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه، پس از موفقیت چشمگیر در گیشه ایران، در آغاز مسیر اکران بین‌المللی خود به کانادا می‌رسد.

طبق اعلام روابط عمومی پروژه، این انیمیشن سینمایی که محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیاست روز یکشنبه ۲ نوامبر برابر با ۱۱ آبان ساعت ۱۶ در سینما یورک شهر ریچموند هیل ایالت اونتاریو کانادا به نمایش در‌می‌آید.

این اثر ماجراجویانه که روایت فانتزی و پرهیجانی از سفر یک یوزپلنگ از قلب آمریکا تا ایران را به تصویر می‌کشد، تاکنون با جذب نزدیک به نیم میلیون مخاطب و فروش بیش از ۳۰ میلیارد تومان، به یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سال در سینمای ایران تبدیل شده است.

«یوز» طی هفته‌های اخیر با عبور از آثار کمدی و اجتماعی، صدرنشین جدول فروش سینما‌ها شد و در روز کودک رکورد پرفروش‌ترین روز تاریخ سینمای ایران برای یک فیلم کودک را شکست.

اکران این انیمیشن در کانادا گام تازه‌ای برای حضور تولیدات انیمیشن ایرانی در اکران‌های بین‌المللی محسوب می‌شود و قرار است به همت مرکز بین الملل سوره، در دیگر شهر‌های کانادا نیز ادامه یابد.