باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -فرهاد سعیدی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در این نشست با اشاره به پیشرفت ۶۳ درصدی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند، این شهر را یکی از پیشرو‌های کشور از نظر کیفیت و سرعت اجرا دانست.

وی دو چالش اصلی کمبود آورده متقاضیان و عملکرد ضعیف برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات را عامل کندی پیشرفت برخی پروژه‌ها برشمرد

وی از مردم خواست برای تسریع در احداث واحد‌های مسکونی، نسبت به تأمین سهم آورده خود اقدام کنند و از بانک‌ها نیز خواستار رویکردی جهادی برای پرداخت تسهیلات شد.

نقی زهی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز اعلام کرد:گروه پایش بانک‌های این اداره‌کل، برای نظارت و تسهیل پرداخت سهم‌الشرکه و تسهیلات، پای کار خواهد آمد.

وی افزود:این تعامل مشترک، در راستای شتاب‌بخشی به احداث بیش از ۲۷ هزار واحد مسکونی در شهر جدید سهند ارزیابی می‌شود.