در نشست مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی، بر لزوم رفع چالش‌های مالی این پروژه عظیم تأکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -فرهاد سعیدی  مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در این نشست با اشاره به پیشرفت ۶۳ درصدی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند، این شهر را یکی از پیشرو‌های کشور از نظر کیفیت و سرعت اجرا دانست.

وی دو چالش اصلی کمبود آورده متقاضیان و عملکرد ضعیف برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات را عامل کندی پیشرفت برخی پروژه‌ها برشمرد

وی از مردم خواست برای تسریع در احداث واحد‌های مسکونی، نسبت به تأمین سهم آورده خود اقدام کنند و از بانک‌ها نیز خواستار رویکردی جهادی برای پرداخت تسهیلات شد.
نقی زهی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز اعلام کرد:گروه پایش بانک‌های این اداره‌کل، برای نظارت و تسهیل پرداخت سهم‌الشرکه و تسهیلات، پای کار خواهد آمد.
وی افزود:این تعامل مشترک، در راستای شتاب‌بخشی به احداث بیش از ۲۷ هزار واحد مسکونی در شهر جدید سهند ارزیابی می‌شود.

برچسب ها: مسکن ، تسهیلات
خبرهای مرتبط
هموارتر شدن راه دریافت تسهیلات مسکن روستایی گلستان
بیش از ۲ هزار فقره تسهیلات نوسازی مسکن روستایی در گلستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازار‌های هفتگی دام درسراب تعطیل شد
بازگشایی دفتر نمایندگی انجمن خیریه پژواک حامی بیماران مبتلا به سرطان
راه‌اندازی اولین خانه هلال تخصصی سگ‌های امداد‌یار استان در شهرستان میانه
تأکید بر تقویت همکاری بانک‌ها برای پیشبرد نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند
تجلیل از قهرمانان ورزشی کانون خدمت رضوی درتبریز
آخرین اخبار
بازار‌های هفتگی دام درسراب تعطیل شد
تأکید بر تقویت همکاری بانک‌ها برای پیشبرد نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند
بازگشایی دفتر نمایندگی انجمن خیریه پژواک حامی بیماران مبتلا به سرطان
تجلیل از قهرمانان ورزشی کانون خدمت رضوی درتبریز
راه‌اندازی اولین خانه هلال تخصصی سگ‌های امداد‌یار استان در شهرستان میانه