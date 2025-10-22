دفتر نمایندگی انجمن خیریه پژواک، حامی بیماران مبتلا به سرطان در شهرستان مرند، با حضور مسئولین استانی و شهرستانی بازگشایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -علی اکبر خازن مدیرعامل انجمن خیریه پژواک استان آذربایجان شرقی در آیین بازگشایی دفتر نمایندگی پژواک با بیان اینکه انجمن پژواک، نهادی غیردولتی و متکی بر مشارکت مردمی است افزود: اگرچه این مجموعه مستقل از نهادهای دولتی فعالیت میکند، اما بدون حمایت و همافزایی ادارات و دستگاههای شهرستانی نمیتوان گامهای مؤثری در مسیر خدمت به بیماران برداشت.
وی ادامه داد: شفافیت مالی و اطلاعرسانی مستمر درباره خدمات از اولویتهای اصلی انجمن میباشد.
وی افزود: رویکرد اصلی انجمن، ایجاد شبکهای از همراهی نیکوکاران، پزشکان و داوطلبان مردمی است تا بیماران بتوانند بهصورت نظاممند از فرصتهای درمانی، راهنماییهای تخصصی و کمکهای مالی برخوردار شوند.