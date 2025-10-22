آیین تجلیل از قهرمانان ورزشی کانون خدمت رضوی و هیات ورزش کارگری آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -سردار شاکری مسئول کانون خدمت رضوی آذربایجان شرقی در این مراسم با قدردانی از تلاشهای قهرمانان ورزش استان و کسب رتبههای برتر در میدانهای مختلف ورزشی گفت: حیثیت و هویت انسان با قدرت ملی و اقتدار شناخته میشود و مولفههای اثر گذار این بخش در حوزه ورزش تعریف شده است که زیر بنای حرکت ان در جهت نشاط آفرینی است.
وی افزود: این ایام کسب و فتح قلههای رفیع پیشرفت توسط قهرمانان ورزشی ایران اسلامی در دنیا طنین انداز شد ومایه مسرت و خوشحالی رهبر معظم انقلاب نیز شدند.
مسئول خدمت رضوی استان افزود: حرکت عمیق دلی و قلبی ورزشکاران ما برای اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در صحنههای جهانی بسیار ارزشمند است و مایه کیاهات و افتخار همه ملت است.