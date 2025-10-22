شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از متوقف شدن خدمات شبانه روزی در کتابخانه ملی برای تعضای کتابخانه ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرننگاران جوان - کتاب‌ها در هر زمانی در تاریخ جایگاه ویژه‌ای در زندگی ما داشته‌اند. آنها قدرت دارند ما را به دنیا‌های مختلفی ببرند، با ایده‌های جدید ما را الهام بخشند، و دیدگاه‌های ما را به چالش بکشند. در واقع می‌توان گفت

مطالعه نه تنها یک سرگرمی لذت بخش است، بلکه یک فعالیت ارزشمند برای رشد شخصی است. در این بین کتابخانه‌ها نقش مهمی در ارائه خدمات به پژوهشگران ایفا می‌کنند.

کتابخانه ملی از جمله کتابخانه شناخته شده برای پژوهشگران و دوسنداران کتاب است. اما مدتی است این کتابخانه بصورت شبانه روزی خدمات خود را به خوانندگان کتاب و پژوهشگران ارائه نمی‌دهد.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

کتابخانه ملی محلی امن برای پژوهشگران و دوستداران کتاب است. این کتابخانه مدت ۱۲ سال است که بصورت ۲۴ ساعته به خوانندگان کتاب و پژوهشگران خدمات گسترده‌ای را ارائه می‌دهد. اما از سه سال گذشته به بهانه صرفه جویی مصرف گاز، شیفت شب کاهش ۸ ساعته داشته و خدمات شبانه روزی متوقف شده است.. کتابخانه که برای همین مردم هست و می‌توان از بخش بخش آن به صورت شبانه روزی استفاده کرد.اعضای فعلی کتابخانه این بار نیز چشم انتظار کمک های رسانه ای و انعکاس رسانه ملی به عنوان بازوی قدرت و پیشرفت جوانان می باشد.لطفا صدای اعضای کتابخانه ملی نیز باشید.

