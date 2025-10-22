باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در حاشیه سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در بحرین، با خبرنگاران و اعضای تیم رسانهای ایران دیدار و گفتوگویی صمیمانه داشت.
وزیر ورزش و جوانان در این نشست ضمن تشکر از تلاشهای نمایندگان رسانهها در انعکاس دستاوردهای ورزشی کشور، اظهار داشت: خبرنگاران و اهالی رسانه، روایتگران صادق و پرتلاش افتخارات ملی هستند. نقش شما در انعکاس تلاشهای ورزشکاران و در ایجاد شور و امید در جامعه، بسیار ارزشمند است و باید بیش از پیش تقویت شود.
دنیامالی با اشاره به شرایط امروز رسانه در جهان، افزود: در دنیای کنونی، رسانهها نهتنها بازتابدهنده رویدادها، بلکه سازنده ذهنیت و امید اجتماعی هستند. تولید محتوای کیفی، دقیق و فنی میتواند نگاه مردم را نسبت به ورزش ملی و بینالمللی تغییر دهد و نقش مهمی در جلب توجه مخاطبان داخلی و خارجی ایفا کند.
او تأکید کرد: توجه به محتوای ارزشمند، تحلیلهای منصفانه و نگاه کارشناسی در کنار روایت درست از تلاشها و موفقیتها، میتواند موتور محرک ورزش کشور در مسیر توسعه و تعالی باشد. نقد سازنده رسانهای نیز در همین چارچوب، عاملی برای اصلاح، پیشرفت و ارتقای عملکرد مدیران و ورزشکاران خواهد بود.
وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه امروز رسانه، بخش جداییناپذیر از دیپلماسی ورزشی و فرهنگی کشورهاست، گفت: در رقابت جهانی کنونی، کشوری موفقتر است که بتواند از ظرفیت رسانه برای معرفی استعدادها و توانمندیهای خود بهره ببرد. خبرنگاران ورزشی ما نمایندگان شایسته ملت ایران در عرصه روایتگری ورزش هستند.
در پایان این نشست، دنیامالی از خبرنگاران، عکاسان و اعضای تیم رسانهای اعزامی به بحرین بهعنوان «سفیران امید و تلاش» یاد کرد و بر استمرار تعامل سازنده میان وزارت ورزش و جامعه رسانهای کشور تأکید کرد.
در این دیدار سید مناف هاشمی معاونت مالی و منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان نیز حضور داشت.