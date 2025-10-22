قرعه‌کشی رقابت‌های شمشیربازی زیر ۲۳ سال آسیا انجام شد و سابریست‌های کشورمان حریفان خود را شناختند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسابقات امید‌های آسیا از امروز در کوالالامپور مالزی در هر سه اسلحه سابر، اپه و فلوره آغاز شد که تیم ملی کشورمان در بخش انفرادی و تیمی سابر پسران در این رقابت‌ها حضور دارد.

بر اساس قرعه‌کشی انجام‌شده، گروه‌بندی سابریست‌های ایران در مرحله مقدماتی به این شرح است:

محمدمهدی شاکر با حریفانی از فیلیپین، هنگ‌کنگ، هند، قزاقستان و مالزی هم‌گروه است. پارسا پورسلمان نیز در گروهی با عراق، هنگ‌کنگ، مالزی، قزاقستان و تایلند قرار دارد.

طا‌ها کارگرپور با شمشیربازانی از هنگ‌کنگ، تایلند، ماکائو، مالزی و قزاقستان رقابت خواهد کرد و نیما آقایی نیز در گروهی با نمایندگان هند، تایلند، فیلیپین، عراق و مالزی حضور دارد.

رقابت‌های انفرادی سابر پسران از فردا (پنجشنبه) آغاز می‌شود. هدایت تیم سابر زیر ۲۳ سال کشورمان را محمد رهبری بر عهده دارد.

برچسب ها: شمشیربازی ، سابر
خبرهای مرتبط
دنیامالی خبر داد:
اختصاص ۲ هزار متر زمین در مجموعه آزادی به فدراسیون شمشیربازی
دشت دو مدال ارزشمند شمشیربازان نونهال قمی
ملی‌پوشان شمشیربازی به خط شدند؛ نظارت بریوکوف روی سابر ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقلال ۲ - ۰ الوحدات/ ساپینتو در آسیا هم به ساحل آرامش رسید
ایمان محمدی قهرمان کشتی فرنگی امید‌های جهان شد/ محسن نژاد به مدال برنز رسید
دنیامالی: ایران می تواند میزبانی درخور برای بازی های کشورهای اسلامی باشد
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ عباس‌پور راهی نیمه‌نهایی شد
انقلاب در تکواندو: ضربه ۶ امتیازی کلید می‌خورد
پسران کبدی ایران فینالیست شدند + عکس و فیلم
حریفان مرحله دوم تیم‌های والیبال ایران مشخص شدند
شمشیربازی زیر ۲۳ سال آسیا؛ رقیبان سابریست‌های کشورمان مشخص شدند
لیست تیم ملی هندبال برای تورنمنت تونس اعلام شد
اورسجی: از عملکرد دختران و پسران کبدی راضی هستم 
آخرین اخبار
بیاتی نیا: استقلال نحوه بازی‌اش را به حریف خود دیکته کرد/ حضور ساپینتو در کنار خط موثر است
تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران قهرمان جهان شد
تشویق بی امان کاروان فلسطین در مراسم رژه افتتاحیه بازی‌های آسیایی جوانان + فیلم
سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ افتتاح شد + عکس و فیلم
سرمربی الوحدات: ما سزاوار باخت بودیم
ساپینتو: این همان استقلالی است که ما می‌خواهیم
ایمان محمدی قهرمان کشتی فرنگی امید‌های جهان شد/ محسن نژاد به مدال برنز رسید
استقلال ۲ - ۰ الوحدات/ ساپینتو در آسیا هم به ساحل آرامش رسید
لیست تیم ملی هندبال برای تورنمنت تونس اعلام شد
دنیامالی: خبرنگاران ورزشی روایتگران افتخارات ملی‌ هستند
شمشیربازی زیر ۲۳ سال آسیا؛ رقیبان سابریست‌های کشورمان مشخص شدند
دنیامالی: در دوماه آینده ورزشکاران ایران موفقیت‌های زیادی را خواهند داشت + فیلم
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ عباس‌پور راهی نیمه‌نهایی شد
اورسجی: از عملکرد دختران و پسران کبدی راضی هستم 
دنیامالی: ایران می تواند میزبانی درخور برای بازی های کشورهای اسلامی باشد
پسران کبدی ایران فینالیست شدند + عکس و فیلم
انقلاب در تکواندو: ضربه ۶ امتیازی کلید می‌خورد
حریفان مرحله دوم تیم‌های والیبال ایران مشخص شدند
تأکید دنیامالی بر عبور کاروان ایران از رکورد طلای بازی‌های آسیایی
شانس یک طلا و ۲ برنز کشتی فرنگی ایران در ۴ وزن دوم/ شکست مهمدی در دور نخست
کواچ در میان مربیان نخبه لیگ قهرمانان اروپا
انتقاد دختران ملی‌پوش از شرایط رویینگ: به دادمان برسید
حضور خسروی‌وفا در نشست هیات اجرایی شورای المپیک آسیا
پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی همکار علمی استراتژیک نمایشگاه اسپورتکس ۲۰۲۵
کاوه رضایی استقلال را ۱۰ میلیارد تومان محکوم کرد
رقابت‌های استعداد‌های برتر اسکیت اینلاین فری استایل پسران در لرستان
قول یوکرش به هواداران آرسنال
عطایی: صابر کاظمی را همه دوست دارند؛ شایعه‌سازی درباره او جوانمردانه نیست
کشتی‌گیر سنگین وزن مازندرانی قهرمان جهان شد
اعلام اسامی داوران هفته دهم لیگ دسته یک