باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسابقات امیدهای آسیا از امروز در کوالالامپور مالزی در هر سه اسلحه سابر، اپه و فلوره آغاز شد که تیم ملی کشورمان در بخش انفرادی و تیمی سابر پسران در این رقابتها حضور دارد.
بر اساس قرعهکشی انجامشده، گروهبندی سابریستهای ایران در مرحله مقدماتی به این شرح است:
محمدمهدی شاکر با حریفانی از فیلیپین، هنگکنگ، هند، قزاقستان و مالزی همگروه است. پارسا پورسلمان نیز در گروهی با عراق، هنگکنگ، مالزی، قزاقستان و تایلند قرار دارد.
طاها کارگرپور با شمشیربازانی از هنگکنگ، تایلند، ماکائو، مالزی و قزاقستان رقابت خواهد کرد و نیما آقایی نیز در گروهی با نمایندگان هند، تایلند، فیلیپین، عراق و مالزی حضور دارد.
رقابتهای انفرادی سابر پسران از فردا (پنجشنبه) آغاز میشود. هدایت تیم سابر زیر ۲۳ سال کشورمان را محمد رهبری بر عهده دارد.