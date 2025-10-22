از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴، ۵۸۳۴ مورد یورش و حمله توسط شهرک‌نشینان در سراسر کرانه باختری به ثبت رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مرکز اطلاعات فلسطین «مُعطی» گزارش داد که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴، ۵۸۳۴ مورد یورش و حمله توسط شهرک‌نشینان در سراسر کرانه باختری به ثبت رسیده است.

بر اساس این گزارش، تنها در ماه جاری میلادی (اکتبر)، ۳۸۱ مورد حمله توسط شهرک‌نشینان رخ داده است که شامل حملات فیزیکی مستقیم، تخریب اموال و یورش به زمین‌ها و محصولات کشاورزی بوده است.

این مرکز همچنین اعلام کرد که از آغاز تشدید حملات در اکتبر ۲۰۲۳، ۲۹ فلسطینی در نتیجه حملات شهرک‌نشینان به شهادت رسیده‌اند و ۱۵۹ نفر نیز دچار جراحات متفاوت شده‌اند.

در این گزارش به ثبت ۶۹۳ مورد تیراندازی و ۶۹۲ مورد پرتاب سنگ به سوی شهروندان فلسطینی و خودرو‌های آنها توسط شهرک‌نشینان نیز اشاره شده است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فلسطین

برچسب ها: کرانه باختری ، حمله شهرک نشینان
خبرهای مرتبط
کمیته‌های مقاومت فلسطین: مصوبه الحاق کرانه باختری، فصلی از نسل‌کشی است
اردن تصویب اولیه الحاق کرانه باختری توسط اسرائیل را محکوم کرد
ادامه بازداشت نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی با وجود جراحت
در پی تجاوزات رژیم صهیونیستی
خسارت ۲.۸ میلیارد دلاری به بخش کشاورزی غزه
اسرائیل ۷۰ هزار متر مربع از زمین‌های کرانه باختری را تصرف کرده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بمب‌افکن‌های دوربرد روسیه بر فراز دریای بالتیک پرواز کردند
حمله آمریکا به یک کشتی در اقیانوس آرام
هشدار مشترک قطر-آمریکا به اروپا درباره امنیت انرژی
توافق هند و آمریکا؛ کاهش خرید نفت روسیه در ازای کاهش تعرفه‌ها
مخالفت مجدد نتانیاهو با هرگونه حضور نیرو‌های ترکیه در غزه
عراق: مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا وجود ندارد
زلنسکی از پیشنهاد ترامپ برای توقف جنگ حمایت کرد
آمریکا نگران خروج نتانیاهو از توافق آتش‌بس است
روبیو روز پنجشنبه به اراضی اشغالی سفر خواهد کرد
تفاهم‌نامه سوئد و اوکراین برای خرید ۱۵۰ جنگنده
آخرین اخبار
اتحادیه اروپا نوزدهمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کرد
وال استریت ژورنال: آمریکا محدودیت استفاده اوکراین از موشک‌های دوربرد را لغو کرده است
دیدار فرستاده‌های آمریکا با مشاور امنیت ملی امارات
تحقیقات در مورد تهدید به مرگ سارکوزی در زندان
دولت ترامپ محدودیت صادرات نرم‌افزار و فناوری به چین را بررسی می‌کند
کمیته‌های مقاومت فلسطین: مصوبه الحاق کرانه باختری، فصلی از نسل‌کشی است
کمیته سنای آمریکا سه لایحه ضد روسی را تصویب کرد
زلنسکی از پیشنهاد ترامپ برای توقف جنگ حمایت کرد
حمله آمریکا به یک کشتی در اقیانوس آرام
بمب‌افکن‌های دوربرد روسیه بر فراز دریای بالتیک پرواز کردند
پایان نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان در بیرجند+ فیلم
اردن تصویب اولیه الحاق کرانه باختری توسط اسرائیل را محکوم کرد
حماس: تلاش‌های اسرائیل برای الحاق کرانه باختری باطل و غیرقانونی است
دادگاه لاهه: اسرائیل حق ندارد از گرسنگی به‌عنوان سلاح جنگی استفاده کند
تفاهم‌نامه سوئد و اوکراین برای خرید ۱۵۰ جنگنده
ثبت بیش از ۵۸۰۰ مورد یورش شهرک‌نشینان در کرانه باختری
مقام سازمان ملل: میزان آوار در غزه معادل حجم ۱۳ هرم جیزه است
روبیو روز پنجشنبه به اراضی اشغالی سفر خواهد کرد
گردان‌های قدس: به آتش‌بس پایبند و مراقب اقدامات اشغالگران هستیم
مخالفت مجدد نتانیاهو با هرگونه حضور نیرو‌های ترکیه در غزه
آمریکا نگران خروج نتانیاهو از توافق آتش‌بس است
هشدار مشترک قطر-آمریکا به اروپا درباره امنیت انرژی
توافق هند و آمریکا؛ کاهش خرید نفت روسیه در ازای کاهش تعرفه‌ها
اکثریت آمریکایی‌ها: فلسطین باید به رسمیت شناخته شود
عراق: مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا وجود ندارد
مسجدالاقصی در خطر پس از حفاری‌های اسرائیل
پرواز محرمانه فرستاده ترامپ و کوشنر از اسرائیل به عربستان
سقوط مکرون در اروپا: از موتور محرک تا شخصیت کسل‌کننده
تشییع پیکر ده‌ها فلسطینی غیرقابل شناسایی در غزه
جمهوری‌خواهان و دولت ترامپ سازش با دموکرات‌ها را رد کردند