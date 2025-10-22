باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مرکز اطلاعات فلسطین «مُعطی» گزارش داد که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴، ۵۸۳۴ مورد یورش و حمله توسط شهرک‌نشینان در سراسر کرانه باختری به ثبت رسیده است.

بر اساس این گزارش، تنها در ماه جاری میلادی (اکتبر)، ۳۸۱ مورد حمله توسط شهرک‌نشینان رخ داده است که شامل حملات فیزیکی مستقیم، تخریب اموال و یورش به زمین‌ها و محصولات کشاورزی بوده است.

این مرکز همچنین اعلام کرد که از آغاز تشدید حملات در اکتبر ۲۰۲۳، ۲۹ فلسطینی در نتیجه حملات شهرک‌نشینان به شهادت رسیده‌اند و ۱۵۹ نفر نیز دچار جراحات متفاوت شده‌اند.

در این گزارش به ثبت ۶۹۳ مورد تیراندازی و ۶۹۲ مورد پرتاب سنگ به سوی شهروندان فلسطینی و خودرو‌های آنها توسط شهرک‌نشینان نیز اشاره شده است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فلسطین