پزشکیان بر تلاش دولت برای تدوین و ارائه لایحه بودجه سال آینده بدون کسری تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ یکصد و بیست و یکمین جلسه هیات دولت صبح امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر طرح موضوعات و مسائل دستگاه‌های اجرایی از سوی اعضای دولت، رئیس جمهور نکاتی را در مورد مشکلات صادرات کشور و صادرکنندگان مطرح کرد و اظهار داشت: روز گذشته جلسه‌ای به مناسبت روز صادرات با صادرکنندگان داشتیم که به نظرم اولا علاوه بر وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید دیگر دستگاه‌های اقتصادی و وزارت امور خارجه نیز در جریان این مسائل قرار گیرند و به دنبال رفع موانع و تامین مطالبات فعالان اقتصادی و به خصوص صادرکنندگان کالا و خدمات باشند.

پزشکیان افزود: نکته دوم این است که با وجود آنکه امنیت و اقتصاد کشور متکی به تولید و صادرات است، ما سرنوشت هر فعال اقتصادی و تولیدکننده و صادرکننده را به یک کارشناس در یک وزارتخانه و یا سازمان اجرایی گره زده‌ایم و این صادرکننده مرتب در طبقات و اتاق‌های دستگاه‌های اجرایی آواره و سرگردان است.

رئیس جمهور در توضیح نکته سوم مدنظر خود در این رابطه تصریح کرد: باید به صنوف و صادرکننده و تولیدکننده به طور واقعی میدان بدهیم؛ اگر عده قلیلی هم در بین آنها مرتکب تخلفی شدند، این امکان را فراهم کنیم که در وهله اول خودشان کنترل و برخورد‌های صنفی لازم را با تخلفات انجام دهند. به تجربه به ما ثابت شده که فعالان اقتصادی هر بخش علاقه و انگیزه لازم را برای کنترل و مدیریت محیط کسب و کار خود دارند و ما نباید در مسیر آنها مانع ایجاد کنیم و اگر هم مانعی هست باید آن را رفع کنیم.

مشارکت موثر بخش خصوصی در کار‌ها و تصمیم‌گیری‌ها چهارمین نکته مورد تاکید دکتر پزشکیان بود که درباره آن گفت: تمام تلاش‌های ما باید در مسیر افزایش و رونق تولید و همین‌طور جهش صادرات و برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور باشد. ما به عنوان دولت باید توجه و تلاش‌مان به معیشت، سلامت، آموزش و امنیت مردم معطوف شود.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نکته مهم دیگر این است که تلاش و راهبرد ما این باشد که لایحه بودجه را بدون کسری به مجلس تحویل دهیم، خاطرنشان کرد: برای تحقق این مسئله همه وزارتخانه‌ها موظف به بررسی این موضوع هستند که هر وزارتخانه چقدر باید هزینه‌های جاری‌اش را کاهش دهد و اجرای انضباط مالی را جدی‌تر دنبال کنیم. باید ببینیم هر دستگاهی چه بخش‌هایی را چه در تهران و چه در استان‌ها می‌تواند ادغام کند.

در ادامه این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از ابرپروژه جایگزینی فیبر نوری با سیم‌های مسی که از گذشته در صنعت مخابرات مورد استفاده بوده و مزایای فوق‌العاده‌ای که از این جایگزینی حاصل خواهد شد، ارائه کرد و اظهار داشت: در روز‌های ۴ و ۵ آبان همایشی در این رابطه با حضور ۶۰ فعال تخصصی و سرمایه‌گذاران این بخش برگزار خواهد شد.

همچنین وزیر آموزش و پرورش گزارشی از آخرین وضعیت ساخت مدارس و نیز پویش «به ساز مدرسه بساز مدرسه» ارائه داد.

در ادامه جلسه نیز رئیس سازمان انرژی اتمی گزارشی از اقدامات و برنامه‌های این سازمان و پیشرفت پروژه‌های در دست اقدام به خصوص در زمینه رادیوداروها، بخش کشاورزی، پرتوزدایی و ده‌ها اقدام موثر دیگر ارائه کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، هیات دولت
۱۹:۱۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
بنظرتون چرا کارمندان دولتی هیچوقت هیچوقت استعفا نمیدن
مثل ما کارکنان شرکتها خصوصی ؟؟

چون از بس خوشگذرونی میکنن تو ادارات و سازمانها دولتی از ۸ تا ظهر
دلشون نمیاد یک ثانیه دور بشن

حتی برای هواخوری تو حیاط اداره ، حق ماموریت میگیرند
۰
۰
وزن فهرست‌ها، ملاک پیروزی در انتخابات تناسبی