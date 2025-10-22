باشگاه خبرنگاران جوان - محسن پاک‌نژاد وزیر نفت امروز (چهارشنبه، ۳۰ مهر) در آستانه برگزاری بیست‌وهفتمین نشست وزارتی مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) در دوحه قطر، در دیدار با سعد الکعبی اظهار کرد: ایران و قطر همواره روابط نزدیک و برادرانه‌ای در حوزه انرژی داشته‌اند و بر توسعه همکاری‌های دوجانبه و تداوم تعاملات سازنده در بخش انرژی تأکید می‌کنیم.

وی با اشاره به تحولات ساختاری در بازار جهانی انرژی گفت: جهان انرژی در حال ورود به مرحله‌ای تازه است که نیازمند نسل جدیدی از نیرو‌های متخصص آشنا با صنعت نفت و گاز و سازوکار‌های بین‌المللی آن است.

وزیر نفت همچنین بر اهمیت همفکری کشور‌های عضو مجمع برای انتخاب دبیرکل جدید و حرکت به‌سوی تبدیل مجمع به سازمانی مؤثر در عرصه انرژی جهانی تأکید کرد.

در این دیدار، وزیر انرژی قطر، ضمن خوش‌آمدگویی به وزیر نفت، از گسترش روابط دوجانبه در حوزه‌های مختلف انرژی استقبال کرد و خواستار تعمیق همکاری‌ها میان دو کشور دوست و برادر شد.

بیست‌وهفتمین نشست وزارتی مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) فردا (پنج‌شنبه، یکم آبان) با حضور وزیران و مقام‌های عالی‌رتبه کشور‌های عضو در دوحه، پایتخت قطر برگزار می‌شود.

منبع: وزارت نفت