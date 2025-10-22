باشگاه خبرنگاران جوان - پروژه حکیم، یک پروژه مسکونی در تهران است که با مشکلات زیادی در تکمیل و تحویل واحد‌ها مواجه شده است. به گفته شهروندخبرنگار ما مدت ۱۵ سال است پروژه حکیم تقاطع تعاون در شهر تهران تکمیل نشده است. متقاضیان علاوه بر اینکه وجه مورد نظر را پرداخت کردند؛ باید مبالغ مازاد برای تکمیل واحدها پرداخت کنند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی به تشریح این ماجرا پرداخت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت بخیرممنون از پیگیری هاتون. یک پروژه دراتوبان حکیم تقاطع تعاون هست که بنام پروژه حکیم شناخته شده است. اکثر اعضای این پروزه که فکر می‌کنم حدود ۸ هزار واحد هست مبلغ پروژه را پرداخت کرده بودند. اما پروژه به سرانجام نرسیده و هیچکس هم پاسخگو نیست. ابتدا مردم را ترغیب کردند که مقداری پول به پروژه کمک کنند تا پروژه در طی ۶ ماه به سرانجام برسد. ولی بعدش مردم را مجبور کردند که متری ۵ میلیون تومان هم پول پرداخت کنند. هنوز پروژه به سرانجام نرسیده و همچنان از مردم پول طلب می‌کنند. پدر بنده یک واحد از این پروژه را خریداری کرده بود که فوت کرد و الان مادرم با اینکه به شدت مشکل مالی دارد و مستاجر هست ۲۰۰ میلیون از این پول را پرداخت کرده است. این پروژه بالای ۱۵ سال هست که به تکمیل نشده است. لطفا پیگیری کنید.

