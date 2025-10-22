باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- همزمان با افزایش میزان مصرف سوخت در کشور، شاهد آن هستیم که استفاده از ظرفیت خودروهای برقی توسط وزیران صمت، نیرو و نفت تأکید شده است. در همین راستا، طی سال‌های گذشته شاهد افزایش واردات خودروهای برقی و هیبریدی بوده‌ایم.

پیش از این، عباس علی آبادی، وزیر نیرو، در خصوص خودروهای برقی و هیبریدی اعلام کرده بود که «تیراژ خودروهای برقی موجود در کشور عدد ناچیزی است که تأمین برق موردنیاز آن‌ها مشکلی برای شبکه توزیع برق ایجاد نمی‌کند. اما در عین حال، خود را متناسب با افزایش تعداد خودروهای برقی، در ایجاد بخشی از زیرساخت موردنیاز که مربوط به وزارت نیرو می‌شود، آماده می‌کنیم.»

وی افزود: «کشور ما مستعد برقی‌سازی خودروها و توسعه استفاده از خودروهای برقی است و در این زمینه ظرفیت بالایی دارد.»

وی ادامه داد: «تولید خودروهای برقی در این پیچ تاریخی، زمینه‌ساز یک فرصت است که با استفاده از آن می‌توانیم عقب‌ماندگی‌ها را هم در صنعت خودرو و هم در بخش حرکت به سمت هوای پاک جبران کنیم.»

در همین راستا، امروز در حاشیه چهاردهمین همایش بین‌المللی موتورهای درون‌سوز آریا پلاگین هیبرید به عنوان نخستین پلاگین هیبرید کشور معرفی و رونمایی شد.

خط اولیه این خودرو توسط مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو طراحی و ساخته شده است و بر اساس برنامه زمان‌بندی، پروژه توسعه و تولید تجاری آن طی ۱۴ ماه آینده به پایان خواهد رسید.

پیشرانه هیبریدی این خودرو متشکل از یک موتور احتراقی از نوع سیکل اتکینسون با توان ۸۵ کیلووات و یک موتور الکتریکی ۱۶۰ کیلوواتی است.

باتری این محصول ظرفیتی حدود ۲۰ کیلووات‌ساعت دارد و از قابلیت شارژ خانگی و شارژ سریع برخوردار است. همچنین با بهره‌گیری از فناوری‌های روز، امکان پیمایش ترکیبی (برقی و بنزینی) تا حدود ۱۲۰۰ کیلومتر را فراهم می‌کند.

مصرف سوخت این خودرو بر اساس چرخه استاندارد مصرف سوخت (NEDC) حدود ۲٫۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر برآورد می‌شود.

گفتنی است، این محصول در حالی معرفی شده که تاکنون هیچ شرکت خودروساز داخلی موفق به طراحی و تولید خودروی پلاگین هیبرید نشده بود؛ از این‌رو رونمایی از آریا پلاگین هیبرید را می‌توان نقطه عطفی در مسیر توسعه فناوری‌های نوین کشور دانست.

همچنین پیش از این، عباس آبادی، وزیر نیرو، با بیان اینکه خوشبختانه مقدمات زیرساختی لازم برای برقی‌سازی خودروها و ایجاد شبکه شارژ خودروهای برقی در کشور فراهم شده است، اضافه کرد: «بخش عمده‌ای از خودروهای الکتریکال واردشده به کشور، اعم از وارداتی و مونتاژی، از نوع پلاگین هیبرید هستند که شباهت‌هایی با خودرو بنزینی دارند و در پیمایش‌های طولانی در صورت عدم دسترسی به ایستگاه شارژ برقی، می‌توانند با تکیه بر موتور بنزینی خود به پیمایش ادامه دهند و مشکلی از این بابت ندارند.»

وی تأکید کرد: «دانش فنی خودروهای برقی، به‌ویژه در بخش پیشرانه‌های الکتریکی، در کشور تا حد زیادی بومی‌سازی شده و این تسلط فنی، پشتوانه خوبی برای حرکت به سمت تولید این خودروها و کاهش فاصله خودروسازی ما با قافله جهانی صنعت خودرو است.»

علی آبادی در خصوص مردد بودن متقاضیان خودروهای فول‌الکتریک در خرید این خودروها به دلیل محدودیت‌های شبکه شارژ، نگرانی از وضعیت بازار دست‌دوم این خودروها و هزینه‌های احتمالی باتری آن‌ها پس از اتمام دوره گارانتی، گفت: «من نه در مقام وزیر نیرو بلکه به‌عنوان یک کارشناس به متقاضیان مردد در خرید خودروهای برقی فول‌الکتریک می‌گویم خودرو برقی بخرید؛ چراکه به کشور ما و به محیط زیست ما کمک شایانی می‌کند و مصرف بنزین را به‌شدت کاهش می‌دهد.»

حال با رونمایی از خودروهای هیبریدی تولید داخل، شاهد کاهش قابل توجهی از مصرف سوخت و همچنین کاهش ناترازی‌ها در حوزه انرژی هستیم.